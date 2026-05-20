Olimpia venceu de virada por 3 a 1 o Vasco, nesta quarta-feira (20), no estádio Defensores del Chaco, em Assunção (PAR), pela quinta rodada do Grupo G da Copa Sul-Americana. No fim da primeira etapa, o Carlos Cuesta abriu o placar para o Cruzmaltino. Já na segunda etapa, Matteo marcou o gol de empate após um escanteio, Sandoval virou e Sebastián Ferreira amplia com gol da lei do ex.

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Quando o cronômetro marcava os 48 minutos da primeira etapa, Nuno cobrou escanteio na entrada da pequena área e Cuesta cabeceou com liberdade para estufar as redes e abrir o placar fora de casa.

Veja o gol de Olimpia 0 x 1 Vasco:

Aos 21 minutos do segundo tempo, após cobrança de escanteio de Quintana na primeira trave, Mateo Gamarra ganha disputa pelo alto de Lucas Freitas e empata o jogo para os donos da casa.

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Gol de Olimpia 1 x 1 Vasco:

Aos 39 minutos do segundo tempo, o Vasco toma a virada em cobrança de falta levantada de Quintana, Walace Falcão desviando para trás, e Sandoval encosta na bola para balanças as redes.

Veja o gol da virada do Olimpia contra o Vasco

Já no fim do segundo tempo, após cruzamento, Sandoval desvia para o meio e Sebastián Ferreira completa de primeira para ampliar.

Confira o gol que definiu o placar de Olimpia x Vasco

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Como foi a derrota do Vasco para o Olimpia?

Na primeira etapa, o Olimpia começou pressionando. O empate era mais favorável ao Vasco do que à equipe paraguaia, que contava com o apoio da torcida no Defensores del Chaco. Não à toa, o time paraguaio finalizou 14 vezes, contra apenas cinco tentativas do Cruzmaltino, que apostava nos contra-ataques. Marino desperdiçou algumas boas oportunidades de abrir o placar, enquanto a equipe brasileira sofreu pressão em diversos momentos da partida. Já nos acréscimos, Nuno Moreira cobrou escanteio na medida para o capitão Carlos Cuesta, que subiu bem e colocou o Vasco em vantagem.

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O segundo tempo começou da mesma forma que terminou a primeira etapa, mas com um cenário ainda mais evidente. Com a vantagem no placar, o Vasco encontrava mais espaços para explorar os contra-ataques, porém pecava nas conclusões e desperdiçava as oportunidades criadas em velocidade. Depois de perder algumas chances, o Cruz-Maltino acabou punido. Após cobrança de escanteio de Quintana na primeira trave, Mateo Gamarra venceu Lucas Freitas pelo alto e empatou a partida para os donos da casa.

A situação ficou ainda mais complicada quando João Victor acertou uma entrada dura em Alfonso e recebeu cartão vermelho direto. Com um jogador a mais, o Olimpia intensificou a pressão e chegou à virada aos 39 minutos. Em cobrança de falta levantada por Quintana, Walace desviou contra a própria área, e Sandoval apareceu para empurrar para as redes. Ainda houve tempo para a "lei do ex" aparecer no Paraguai. Sandoval desviou para o meio da área, e Sebastián Ferreira finalizou de primeira para ampliar o marcador e sacramentar a vitória do Olimpia.

✅ Ficha técnica - Olimpia-PAR x Vasco - 5ª rodada - Grupo G - Copa Sul-Americana

📆 Data e horário: quarta-feira, 20 de maio de 2026, às 19h (de Brasília)

📍 Local: Defensores del Chaco, em Assunção (PAR);

📺 Onde assistir: Paramount+

🟨 Árbitro: Wilmar Roldán (COL);

🚩 Assistentes: Alexander Guzman (COL) e Sebastian Vela (COL);

🖥️ VAR: David Rodríguez (COL).

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