São Paulo e Botafogo estão perto de acordo para que o atacante Artur e o zagueiro Ferraresi, emprestados por ambos os times, entrem em campo no duelo deste sábado (23), no Morumbis, pela 17ª rodada do Brasileirão. Inicialmente, os jogadores não poderiam atuar sem pagamento de multa de R$ 1 milhão.

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O acordo prestes a ser firmado pelos adversários prevê que as multas, então, sejam anuladas para que eles fiquem à disposição. Artur é titular no São Paulo, agora do técnico Dorival Júnior, assim como Ferraresi é com Franclim Carvalho.

Artur foi contratado pelo Tricolor até o fim da temporada, com a equipe paulista tendo prioridade de compra fixada em 6 milhões de euros (cerca de R$ 35 milhões) — este é o mesmo preço do passe fixado em Ferraresi para o Glorioso. Os dois têm vínculo até o fim da temporada.

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Artur, do São Paulo, e Ferraresi, do Botafogo (Fotos: Rubens Chiri/São Paulo e Vítor Silva/Botafogo)

O São Paulo, além dos esforços para contar com o atacante, ainda vive a expectativa de poder relacionar o volante Marcos Antônio. Ele lesionou o músculo reto femoral da coxa direita há cerca de um mês, mas voltou a treinar nesta semana.

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Do outro lado, Franclim Carvalho, que não pode mais contar com Alexander Barboza, negociado com o Palmeiras, vê a possibilidade de Ferraresi atuar como uma salvação para a zaga. A falta de opções no setor é uma grande preocupação para o segundo semestre.