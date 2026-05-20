Vasco vai com time misto para partida decisiva contra o Olimpia; veja a escalação
Cruz-Maltino busca resultado positivo para depender apenas de si na última rodada
O Vasco está escalado para enfrentar o Olimpia nesta quarta-feira (20), às 19h (de Brasília), no estádio Defensores del Chaco, pela quinta rodada do Grupo G da Copa Sul-Americana. Com foco em evitar desgaste físico, a comissão técnica optou por mandar a campo uma equipe mista no Paraguai.
O time titular do Vasco será formado por: Léo Jardim; João Vitor Fonseca, Cuesta, Lucas Freitas e Avellar; Hugo Moura, Ramon Rique e Tchê Tchê; Nuno Moreira, Marino e David.
A delegação cruz-maltina conta com alguns jogadores considerados titulares no Campeonato Brasileiro, como Léo Jardim, Hugo Moura, Tchê Tchê e David. Porém, a maior parte dos relacionados é composta por atletas em processo de transição das categorias de base para o elenco principal, além de jovens do sub-20.
Relacionados do Vasco para enfrentar o Olimpia
O comando da equipe ficará nas mãos do auxiliar Marcelo Salles, já que o técnico Renato Gaúcho está suspenso pela Conmebol.
O confronto pode ser decisivo para o futuro vascaíno na competição continental. Em caso de empate ou vitória no Paraguai, o Vasco chega à última rodada dependendo apenas de si para avançar na liderança do grupo. O próximo compromisso será diante do Barracas Central, em São Januário.
✅ FICHA TÉCNICA
OLIMPIA-PAR X VASCO
5ª RODADA - GRUPO G - COPA SUL-AMERICANA
📆 Data e horário: quarta-feira, 20 de maio de 2026, às 19h (de Brasília)
📍 Local: Defensores del Chaco, em Assunção (PAR);
📺 Onde assistir: Paramount+
🟨 Árbitro: Wilmar Roldán (COL);
🚩 Assistentes: Alexander Guzman (COL) e Sebastian Vela (COL);
🖥️ VAR: David Rodríguez (COL).
