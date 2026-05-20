Flamengo tem desfalque de última hora contra o Estudiantes
Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (20), no Maracanã, pela quinta rodada do Grupo A da Libertadores
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O Flamengo divulgou a lista de jogadores relacionados para o duelo com o Estudiantes nesta quarta-feira (20), no Maracanã, pela quinta rodada do Grupo A da Libertadores, e tem uma novidade entre os desfalques. O clube confirmou que Everton Cebolinha está fora da partida por conta de lesão sofrida no último domingo (17).
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O atacante deixou o empate por 1 a 1 com o Athletico-PR, na Arena da Baixada, com dores no quadril. Ele foi submetido a um exame de imagem, que confirmou leve contusão na região e está em tratamento com o departamento médico rubro-negro.
Além de Cebolinha, o Flamengo tem outros três desfalques para o jogo contra o Estudiantes. Erick Pulgar e Gonzalo Plata seguem fora por problemas físicos, mas já fazem trabalhos em campo. Já Arrascaeta foi liberado para terminar o tratamento da fratura na clavícula junto à seleção do Uruguai.
Relacionados do Flamengo contra o Estudiantes
- Goleiros: Andrew, Dyogo Alves e Rossi.
- Zagueiros: Danilo, Léo Ortiz, Léo Pereira e Vitão.
- Laterais: Alex Sandro, Ayrton Lucas, Emerson Royal e Guillermo Varela.
- Meio-campistas: Carrascal, De la Cruz, Evertton Araujo, Jorginho, Lucas Paquetá e Saúl.
- Atacantes: Bruno Henrique, Luiz Araújo, Pedro, Samuel Lino e Wallace Yan.
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Confira as informações do jogo Flamengo x Estudiantes
✅ FICHA TÉCNICA
FLAMENGO X ESTUDIANTES
LIBERTADORES - FASE DE GRUPOS
📆 Data e horário: quarta-feira, 20 de maio de 2026, às 21h30 (de Brasília)
📍 Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)
📺 Onde assistir: TV Globo, GETV e Paramount+
ARBITRAGEM
🟨 Árbitro: Esteban Ostojich (URU)
🚩 Assistentes: Martin Soppi (URU) e Horacio Ferreiro (URU)
🖥️ VAR: Leodan González (URU)
⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
FLAMENGO (Técnico: Leonardo Jardim)
Rossi; Emerson Royal (Varela), Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Evertton Araújo, Jorginho e Lucas Paquetá; Carrascal, Pedro e Samuel Lino.
ESTUDIANTES (Técnico: Alexander Medina)
Muslera; Mancuso, Pírez, Palacios e Núñez; Gabriel Neves, Amondarain e Piovi; Farias, Carrillo e Cetré.
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