Botafogo

Botafogo mantém esquema para jogo contra o Ind. Petrolero; veja escalação

Glorioso vai ao Paraguai para avançar pela liderança do Grupo E

Redação Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 20/05/2026
19:49
Botafogo encara o Ind. Petrolero no Estádio La Huerta (Foto: Vítor Silva/Botafogo)
O Botafogo está escalado para o duelo com o Independiente Petrolero (BOL), nesta quarta-feira (20), que será disputado no Estádio La Huerta, em Assunção, no Paraguai, por causa de conflitos na Bolívia, pela quinta rodada do Grupo E da Copa Sul-Americana. O técnico Franclim Carvalho manteve a estrutura da equipe que venceu o Corinthians.

Novamente sem o meia Danilo, afastado desde o episódio que gerou incômodo às vésperas do jogo contra o Corinthians, quando pediu para ficar fora, o treinador português. Huguinho aproveitou a oportunidade e, com isso, será titular novamente no meio, ao lado de Medina e Montoro.

A expectativa quanto ao 11 inicial ficava em cima da zaga devido ao desgaste, mas não houve surpresas. Alexander Barboza segue no time ao lado de Ferraresi. Na frente, Kauan Toledo ganhou a vaga de Kadir e jogará ao lado de Arthur Cabral e Villalba.

Com isso, o Botafogo vai a campo com: Neto; Mateo Ponte, Alexander Barboza, Nahuel Ferraresi e Alex Telles; Cristian Medina, Huguinho e Álvaro Montoro; Lucas Villalba, Arthur Cabral e Kauan Toledo.

O Botafogo lidera o Grupo E da Copa Sul-Americana com dez pontos somados, está garantido no mata-mata, mas vai em busca da liderança para ir direto às oitavas de final.

Franclim Carvalho, técnico do Botafogo (Foto: Vitor Silva/Botafogo)

✅ FICHA TÉCNICA
IND. PETROLERO (BOL) X BOTAFOGO
COPA SUL-AMERICANA - 5ª RODADA

📅 Data e horário: quarta-feira, 20 de maio de 2026, às 21h (de Brasília)
📍 Local: Estádio Tigo La Huerta, Assunção (PAR)
📺 Onde assistir: Paramount+ (streaming)
🟨 Arbitragem: Guillermo Guerrero (EQU)
🚩 Assistentes: Christian Lescano e David Lacerda (EQU)
🖥️ VAR: Gabriel González (EQU)

⚽ ESCALAÇÕES

IND. PETROLERO (Técnico: Marcelo Robledo)

Gutiérrez; Montenegro, Palma, Porto e Luis Rodriguez; Gustavo Cristaldo, Rojas e Willie; Navarro, Cardozo e González.

BOTAFOGO (Técnico: Franclim Carvalho)

Neto; Mateo Ponte, Alexander Barboza, Nahuel Ferraresi e Alex Telles; Cristian Medina, Huguinho e Álvaro Montoro; Lucas Villalba, Arthur Cabral e Kauan Toledo.

