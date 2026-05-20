John Kennedy vive o melhor momento desde o título da Libertadores de 2023 e hoje é o principal jogador do Fluminense na temporada. Artilheiro da equipe em 2026, o atacante virou o homem dos gols decisivos do Tricolor meses depois de ter estado próximo de deixar o clube. O "novo Urso" mudou de postura e se transforma cada dia mais em um líder dentro e fora de campo.

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Na virada do ano, o Fluminense recebeu duas propostas por John Kennedy em valores considerados baixos para o potencial do jogador, girando em torno de R$ 6 milhões. A diretoria chegou a avaliar uma possível saída, principalmente pelo histórico recente do atacante, que ainda não tinha conseguido em 2025 transformar a mudança de postura fora de campo em desempenho esportivo constante.

Desde o ano passado, John Kennedy vinha sendo elogiado pela mudança de postura, hábitos, comprometimento e comportamento diário. Um bom exemplo é que o jogador abriu mão de beber nos últimos tempos. O atacante havia recuperado a confiança de dirigentes, funcionários e companheiros, mesmo sem ainda repetir dentro de campo o impacto que teve em 2023.

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O principal gesto aconteceu ainda em 2025. Após retornar do futebol mexicano, o atacante recebeu proposta do Shakhtar Donetsk na casa dos 9 milhões de euros (cerca de R$ 58,5 milhões), mas pediu para permanecer no Fluminense. O desejo do jogador de se provar no clube pesou para que a diretoria comprasse a ideia e mantivesse o atacante no elenco.

Participações decisivas de John Kennedy pelo Fluminense em 2026

Hoje, John Kennedy é o jogador mais decisivo do Fluminense na temporada. Dos gols marcados por ele em 2026, praticamente todos mudaram diretamente o destino das partidas. O único gol do JK que não mudou o resultado de um jogo foi contra o Flamengo, no Carioca.

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O atacante abriu o placar contra São Paulo, Corinthians, Remo, Bahia e Vitória. Marcou os gols das vitórias diante de Bolívar, Botafogo e Santos. Também salvou o time vindo do banco em momentos críticos.

Contra o Coritiba, saiu do banco para empatar o jogo. Diante do Santos, marcou o gol da vitória após entrar no segundo tempo. Repetiu o roteiro contra Chapecoense e Independiente Rivadavia, pela Libertadores, quando garantiu resultado fundamental para manter o Fluminense vivo na competição continental.

Entre 4 de abril e 6 de maio, John Kennedy saiu do banco em quatro partidas diferentes e foi decisivo em todas elas, acumulando pontos fundamentais para a campanha tricolor no Brasileirão e na Libertadores. Nem sempre foi apenas gol. Contra o Vitória, por exemplo, além de abrir o placar, o atacante deu a assistência para o empate do Fluminense após a equipe sofrer a virada no Maracanã.

Excluindo o Campeonato Carioca, John Kennedy soma nove gols em 2026 e é hoje o jogador que menos precisa de minutos para marcar no Campeonato Brasileiro. A ascensão técnica não surpreende internamente. O clube sempre enxergou em John Kennedy potencial para se tornar um dos grandes centroavantes do país. O que mudou em 2026 foi a capacidade de transformar talento em regularidade.

Flu 2x1 Bolívar (19/5)

⚽ Gol da vitória na Libertadores Flu 2x1 São Paulo (16/5)

⚽ Gol que abriu o placar da vitória Flu 2x2 Vitória (9/5)

⚽ Gol que abriu o placar

🅰️ Assistência para o gol de empate Independiente Rivadavia 1x1 Flu (6/5)

⚽ Gol de empate vindo do banco Flu 2x1 Chapecoense (26/4)

⚽ Gol da vitória vindo do banco Santos 2x3 Flu (19/4)

⚽ Gol da vitória vindo do banco Coritiba 1x1 Flu (4/4)

⚽ Gol de empate vindo do banco Flu 3x1 Corinthians (1/4)

⚽ Gol que abriu o placar da vitória Remo 0x2 Flu (12/3)

⚽ Gol que abriu o placar da vitória Bahia 1x1 Flu (5/2)

⚽ Gol que abriu o placar Botafogo 0x1 Flu (1/2)

⚽ Gol da vitória Flu 2x1 Flamengo (25/1)

⚽ Gol que ampliou o placar na vitória Flu 2x1 Madureira (14/1)

🅰️ Assistência para o primeiro gol

⚽ Gol da vitória

Protagonismo e liderança

Além de se tornar referência técnica dentro de campo, John Kennedy cada vez mais se torna um líder do elenco. Identificado com a torcida, considerado até ídolo para uma boa parcela dos tricolores, o atacante tem chamado a responsabilidade para si até para ser uma das vozes do grupo para a imprensa nos momentos mais difíceis.

Na partida contra o Bolívar, a atitude que o jogador teve no momento da substituição, mesmo tendo acabado de marcar o gol que botou o Fluminense na frente, representa bem a postura atual. Ao invés de se irritar por ser retirado de campo, John Kennedy pediu para a torcida cantar ainda mais e incentivou Germán Cano na beira do gramado.

Com máscara de urso, John Kennedy comemora gol em Fluminense x Flamengo (Lucas Merçon/ Fluminense FC)

O que vem por aí?

O próximo compromisso do Fluminense é contra o Mirassol, no sábado (23), pelo Campeonato Brasileiro, fora de casa.

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