Vasco sofre virada para o Olimpia e desperdiça chance de garantir classificação; dê suas notas
Time paraguaio venceu o Cruz-Maltino por 3 a 1
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O Vasco foi superado pelo Olimpia por 3 a 1 na noite desta quarta-feira (20), pela quinta rodada da Sul-Americana. O Cruz-Maltino saiu na frente com gol de Carlos Cuesta, mas o adversário virou com Gamarra, Sandoval e Sebastian Ferreira. O time paraguaio assume a liderança do grupo e o Gigante da Colina cai para a segunda posição.
Como foi Olimpia x Vasco?
Olimpia domina, mas Cruz-Maltino sai na frente
Na primeira etapa, o Olimpia começou pressionando. O empate era mais favorável ao Vasco do que à equipe paraguaia, que contava com o apoio da torcida no Defensores del Chaco. Não à toa, o Olimpia finalizou 14 vezes, contra apenas cinco tentativas do Vasco, que apostava nos contra-ataques. Marino desperdiçou algumas boas oportunidades de abrir o placar, enquanto o Cruz-Maltino sofreu pressão em diversos momentos da partida. Já nos acréscimos, Nuno Moreira cobrou escanteio na medida para o capitão Carlos Cuesta, que subiu bem e colocou o Vasco em vantagem.
Virada no segundo tempo
O segundo tempo começou da mesma forma que terminou a primeira etapa, mas com um cenário ainda mais evidente. Com a vantagem no placar, o Vasco encontrava mais espaços para explorar os contra-ataques, porém pecava nas conclusões e desperdiçava as oportunidades criadas em velocidade. Depois de perder algumas chances, o Cruz-Maltino acabou punido. Após cobrança de escanteio de Quintana na primeira trave, Mateo Gamarra venceu Lucas Freitas pelo alto e empatou a partida para os donos da casa. A situação ficou ainda mais complicada quando João Victor acertou uma entrada dura em Alfonso e recebeu cartão vermelho direto. Com um jogador a mais, o Olimpia intensificou a pressão e chegou à virada aos 39 minutos. Em cobrança de falta levantada por Quintana, Walace desviou contra a própria área, e Sandoval apareceu para empurrar para as redes. Ainda houve tempo para a "lei do ex" aparecer no Paraguai. Sandoval desviou para o meio da área, e Sebastián Ferreira finalizou de primeira para ampliar o marcador e sacramentar a vitória do Olimpia.
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A expulsão de João Victor, quando a partida ainda estava empatada em 1 a 1, complicou os planos do Vasco. Com um jogador a menos, o Cruz-Maltino teve dificuldades para segurar a pressão do Olimpia e praticamente perdeu a capacidade de buscar o ataque após sofrer a virada.
Deu aula 🏅
Apesar da derrota, o placar poderia ter sido ainda mais elástico se não fossem as intervenções de Léo Jardim. O goleiro do Vasco teve grande atuação e realizou sete defesas importantes ao longo da partida.
Ficou abaixo 📉
Marino teve várias oportunidades ao longo da partida, mas pecou na tomada de decisão em alguns lances. Com mais calma e eficiência nas finalizações e escolhas no último passe, o Vasco poderia ter aproveitado melhor as chances criadas e marcado mais gols.
Ei, juíz 📣
O técnico Marcelo Salles foi expulso ainda no primeiro tempo. Jogadores e membros da comissão técnica do Vasco reclamaram da decisão da arbitragem e consideraram que não havia necessidade para a expulsão.
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✅ FICHA TÉCNICA
OLIMPIA-PAR X VASCO
5ª RODADA - GRUPO G - COPA SUL-AMERICANA
📆 Data e horário: quarta-feira, 20 de maio de 2026, às 19h (de Brasília)
📍 Local: Defensores del Chaco, em Assunção (PAR);
🟨 Árbitro: Wilmar Roldán (COL);
🚩 Assistentes: Alexander Guzman (COL) e Sebastian Vela (COL);
🖥️ VAR: David Rodríguez (COL).
⚽ Gols: Cuesta (VAS) e Mateo Gamarra (OLI), Sebástian Ferreira (OLI) e Sandoval (OLI)
🟨 Cartões amarelos: Alex Franco (OLI), Bentaberry (OLI), Avellar (VAS), Tchê Tchê (VAS) e Hugo Moura (VAS)
🟥 Cartões vermelhos: Marcelo Salles (Técnico-VAS) e João Victor Fonseca (VAS)
Escalação do Olimpia
Olveira; Cáceres, Bentaberry, Mateo Gamarra e Alan Rodríguez; Alfaro, Alex Franco (Lezcano) e Quintana; Fernando Cardozo (Alfonso), Delmás (Sandoval) e Alcaraz.
Escalação do Vasco
Léo Jardim; João Vitor Fonseca, Cuesta, Lucas Freitas e Avellar (Samuel); Hugo Moura, Ramon Rique (Walace Falcão) e Tchê Tchê; Nuno Moreira (Matheus França), Marino (JP) e David (Brenner).
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