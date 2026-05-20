Vasco sofre virada para o Olimpia e desperdiça chance de garantir classificação; dê suas notas

O Vasco foi superado pelo Olimpia por 3 a 1 na noite desta quarta-feira (20), pela quinta rodada da Sul-Americana. O Cruz-Maltino saiu na frente com gol de Carlos Cuesta, mas o adversário virou com Gamarra, Sandoval e Sebastian Ferreira. O time paraguaio assume a liderança do grupo e o Gigante da Colina cai para a segunda posição.

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Como foi Olimpia x Vasco?

Olimpia domina, mas Cruz-Maltino sai na frente

Na primeira etapa, o Olimpia começou pressionando. O empate era mais favorável ao Vasco do que à equipe paraguaia, que contava com o apoio da torcida no Defensores del Chaco. Não à toa, o Olimpia finalizou 14 vezes, contra apenas cinco tentativas do Vasco, que apostava nos contra-ataques. Marino desperdiçou algumas boas oportunidades de abrir o placar, enquanto o Cruz-Maltino sofreu pressão em diversos momentos da partida. Já nos acréscimos, Nuno Moreira cobrou escanteio na medida para o capitão Carlos Cuesta, que subiu bem e colocou o Vasco em vantagem.

Virada no segundo tempo

O segundo tempo começou da mesma forma que terminou a primeira etapa, mas com um cenário ainda mais evidente. Com a vantagem no placar, o Vasco encontrava mais espaços para explorar os contra-ataques, porém pecava nas conclusões e desperdiçava as oportunidades criadas em velocidade. Depois de perder algumas chances, o Cruz-Maltino acabou punido. Após cobrança de escanteio de Quintana na primeira trave, Mateo Gamarra venceu Lucas Freitas pelo alto e empatou a partida para os donos da casa. A situação ficou ainda mais complicada quando João Victor acertou uma entrada dura em Alfonso e recebeu cartão vermelho direto. Com um jogador a mais, o Olimpia intensificou a pressão e chegou à virada aos 39 minutos. Em cobrança de falta levantada por Quintana, Walace desviou contra a própria área, e Sandoval apareceu para empurrar para as redes. Ainda houve tempo para a "lei do ex" aparecer no Paraguai. Sandoval desviou para o meio da área, e Sebastián Ferreira finalizou de primeira para ampliar o marcador e sacramentar a vitória do Olimpia.

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➡️ Gol perdido em Olimpia x Vasco irrita torcedores: 'Não se ajuda'

Sebástian Ferreira comemora gol marcado contra o Vasco, seu ex-clube (Foto: JOSE BOGADO / AFP)

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A expulsão de João Victor, quando a partida ainda estava empatada em 1 a 1, complicou os planos do Vasco. Com um jogador a menos, o Cruz-Maltino teve dificuldades para segurar a pressão do Olimpia e praticamente perdeu a capacidade de buscar o ataque após sofrer a virada.

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Deu aula 🏅

Apesar da derrota, o placar poderia ter sido ainda mais elástico se não fossem as intervenções de Léo Jardim. O goleiro do Vasco teve grande atuação e realizou sete defesas importantes ao longo da partida.

Ficou abaixo 📉

Marino teve várias oportunidades ao longo da partida, mas pecou na tomada de decisão em alguns lances. Com mais calma e eficiência nas finalizações e escolhas no último passe, o Vasco poderia ter aproveitado melhor as chances criadas e marcado mais gols.

Ei, juíz 📣

O técnico Marcelo Salles foi expulso ainda no primeiro tempo. Jogadores e membros da comissão técnica do Vasco reclamaram da decisão da arbitragem e consideraram que não havia necessidade para a expulsão.

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✅ FICHA TÉCNICA

OLIMPIA-PAR X VASCO

5ª RODADA - GRUPO G - COPA SUL-AMERICANA

📆 Data e horário: quarta-feira, 20 de maio de 2026, às 19h (de Brasília)

📍 Local: Defensores del Chaco, em Assunção (PAR);

🟨 Árbitro: Wilmar Roldán (COL);

🚩 Assistentes: Alexander Guzman (COL) e Sebastian Vela (COL);

🖥️ VAR: David Rodríguez (COL).

⚽ Gols: Cuesta (VAS) e Mateo Gamarra (OLI), Sebástian Ferreira (OLI) e Sandoval (OLI)

🟨 Cartões amarelos: Alex Franco (OLI), Bentaberry (OLI), Avellar (VAS), Tchê Tchê (VAS) e Hugo Moura (VAS)

🟥 Cartões vermelhos: Marcelo Salles (Técnico-VAS) e João Victor Fonseca (VAS)

Escalação do Olimpia

Olveira; Cáceres, Bentaberry, Mateo Gamarra e Alan Rodríguez; Alfaro, Alex Franco (Lezcano) e Quintana; Fernando Cardozo (Alfonso), Delmás (Sandoval) e Alcaraz.

Escalação do Vasco

Léo Jardim; João Vitor Fonseca, Cuesta, Lucas Freitas e Avellar (Samuel); Hugo Moura, Ramon Rique (Walace Falcão) e Tchê Tchê; Nuno Moreira (Matheus França), Marino (JP) e David (Brenner).