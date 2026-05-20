O Vasco abriu o placar diante do Olimpia, nesta quarta-feira (20), no estádio Defensores del Chaco, em Assunção (PAR), pela quinta rodada do Grupo G da Copa Sul-Americana. No fim da primeira etapa, o Carlos Cuesta abriu o placar para o Cruzmaltino. Já na segunda etapa, Matteo marcou o gol de empate após um escanteio.

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Quando o cronometro marcava os 48 minutos da primeira etapa, Nuno cobrou escanteio na entrada da pequena área e Cuesta cabeceou com liberdade para estufar as redes e abrir o placar fora de casa.

Veja o gol:

Aos 21 minutos do segundo tempo, após cobrança de escanteio de Quintana na primeira trave, Mateo Gamarra ganha disputa pelo alto de Lucas Freitas e empata o jogo para os donos da casa.

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Veja o gol de empate:

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✅ FICHA TÉCNICA

OLIMPIA-PAR X VASCO

5ª RODADA - GRUPO G - COPA SUL-AMERICANA

📆 Data e horário: quarta-feira, 20 de maio de 2026, às 19h (de Brasília)

📍 Local: Defensores del Chaco, em Assunção (PAR);

📺 Onde assistir: Paramount+

🟨 Árbitro: Wilmar Roldán (COL);

🚩 Assistentes: Alexander Guzman (COL) e Sebastian Vela (COL);

🖥️ VAR: David Rodríguez (COL).

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