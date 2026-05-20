Veja gols em Olimpia x Vasco: Carlos Cuesta marca e Matteo Gamarra empata
Equipes se enfrentam pela quinta rodada da Sul-Americana
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O Vasco abriu o placar diante do Olimpia, nesta quarta-feira (20), no estádio Defensores del Chaco, em Assunção (PAR), pela quinta rodada do Grupo G da Copa Sul-Americana. No fim da primeira etapa, o Carlos Cuesta abriu o placar para o Cruzmaltino. Já na segunda etapa, Matteo marcou o gol de empate após um escanteio.
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Quando o cronometro marcava os 48 minutos da primeira etapa, Nuno cobrou escanteio na entrada da pequena área e Cuesta cabeceou com liberdade para estufar as redes e abrir o placar fora de casa.
Veja o gol:
Aos 21 minutos do segundo tempo, após cobrança de escanteio de Quintana na primeira trave, Mateo Gamarra ganha disputa pelo alto de Lucas Freitas e empata o jogo para os donos da casa.
Veja o gol de empate:
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✅ FICHA TÉCNICA
OLIMPIA-PAR X VASCO
5ª RODADA - GRUPO G - COPA SUL-AMERICANA
📆 Data e horário: quarta-feira, 20 de maio de 2026, às 19h (de Brasília)
📍 Local: Defensores del Chaco, em Assunção (PAR);
📺 Onde assistir: Paramount+
🟨 Árbitro: Wilmar Roldán (COL);
🚩 Assistentes: Alexander Guzman (COL) e Sebastian Vela (COL);
🖥️ VAR: David Rodríguez (COL).
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