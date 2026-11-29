Veja gols em Mirassol x Athletico-PR: Luiz Gustavo faz contra
Equipes se enfrentam pela 37ª rodada do Brasileirão
O Mirassol enfrenta o Athletico-PR neste domingo (29), pela 37ª rodada do Brasileirão, em jogo de objetivos opostos na reta final do campeonato. Enquanto o time da casa luta para sair da zona de rebaixamento, o Furacão tenta assegurar vaga direta na fase de grupos da Libertadores.
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O primeiro gol saiu aos 15 minutos de partida e o segundo aos 23, ambos marcados pelos donos da casa. Eduardo, ex-Botafogo, e Eduardo Carioca balançaram as redes. Na segunda etapa, Luiz Gustavo marcou contra a própria meta e consolidou o 3 a 0.
Veja os gols da partida:
Como chegam Mirassol e Athletico para o confronto?
Em um cenário bem diferente da temporada anterior, o Mirassol chega pressionado para as duas rodadas finais do campeonato. Depois de protagonizar uma campanha histórica em 2025, quando brigou entre os quatro primeiros e garantiu vaga na Libertadores, o Leão passou a conviver com a luta contra o rebaixamento este ano. Com 41 pontos, a equipe de Rafael Guanaes entra na penúltima rodada dentro do Z-4, empatada com Grêmio e Corinthians, que ocupam a 16ª e a 15ª posições, respectivamente. Como os dois concorrentes fazem confronto direto nesta rodada, o time do interior paulista tem a chance de deixar a zona da degola, desde que faça a sua parte.
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Por outro lado, o Athletico vive um clima de tranquilidade e otimismo para o duelo no Maião. No retorno à primeira divisão, o Furacão faz uma campanha de destaque e já garantiu classificação para a fase preliminar da Libertadores de 2027. Agora, a equipe do técnico Odair Hellmann mira uma vaga direta na fase de grupos e, para alcançar esse objetivo, torce pela conquista do Palmeiras na Libertadores, que transformaria o G-4 em G-5.
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