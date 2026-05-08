Fluminense ganha reforço nos próximos jogos quatro jogos para afastar crise

O Fluminense está na corda bamba na temporada desde a derrota para o Flamengo, há um mês, mas enfim ganhou um reforço para respirar. Depois de enfrentar uma sequência de cinco dos últimos seis jogos fora de casa, o Tricolor terá quatro partidas seguidas no Maracanã, onde é um dos times com melhor retrospecto do país.

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Apesar de estar oscilando em desempenho, os resultados positivos dentro de casa seguem. Por isso, os próximos quatro jogos devem ser importantes para o Fluminense afastar a crise. Nesse período, o Tricolor pode se recolocar na corrida pelo título do Brasileirão, passar de fase na Copa do Brasil e encaminhar a classificação na Libertadores.

Próximos jogos do Fluminense

Brasileirão - Sábado (9/5) vs Vitória - 18h

Copa do Brasil - Terça-feira (12/5) vs Operário - 21h30

Brasileirão - Sábado (16/5) vs São Paulo - 20h30

Libertadores - Terça-feira (19/5) vs Bolívar - 19h

Ao todo, em 2026, são 14 jogos do Fluminense no Maracanã. 10 vitórias, dois empates e duas derrotas. A derrotas são justamente no período de baixa, contra o Flamengo e o Independiente Rivadavia.

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Fluminense x Vasco no Maracanã pela Copa do Brasil (Foto: Marcelo Gonçalves/ Fluminense FC)

Relembre o último jogo

O Fluminense sofreu, mas conseguiu arrancar empate com o Independiente Rivadavia em 1 a 1, nesta quarta-feira (6), pela Libertadores. Os gols da partida foram marcados pelos camisas nove: Arce para os argentinos e John Kennedy para os tricolores.

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No outro confronto do grupo, Deportivo La Guaira e Bolívar empataram na Venezuela. Com os resultados, o Independiente Rivadavia manteve a liderança do grupo com 10 pontos. Em segundo, o Bolivar com cinco. La Guaira com três pontos ficou na terceira posição. O Fluminense segue na lanterna, com dois pontos.

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