Paulo Henrique Ganso foi retirado da relação do Fluminense para a partida contra o Vitória, neste sábado (9), no Maracanã. O Tricolor informou que o meia apresentou um quadro de virose e, por isso, acabou cortado da lista de relacionados.

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A ausência chama atenção por outro motivo. Caso entrasse em campo diante do Vitória, Ganso completaria o 13º jogo no Campeonato Brasileiro — número que impediria o jogador de defender outro clube da Série A ainda nesta temporada.

O camisa 10 vive um momento de futuro indefinido no Fluminense. Como o Lance! antecipou, o clube não trabalha nesse momento com uma renovação contratual do meia, que tem vínculo apenas até dezembro de 2026.

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A relação entre diretoria e jogador é muito boa. Por isso, não seria surpresa uma eventual liberação para que Ganso negocie uma saída, principalmente caso apareça uma oportunidade que agrade ao atleta. O camisa 10 gosta de ter minutagem alta e pode acabar optando por buscar um contexto onde encontre isso.

Nos últimos meses, o meia deixou de ser uma das primeiras opções do técnico Luis Zubeldía. Hoje, Lucho Acosta é o titular absoluto do setor criativo. Durante a ausência do argentino por lesão, Savarino ganhou espaço na função e, em alguns momentos, o treinador optou até por colocar mais um volante no meio-campo em vez de utilizar Ganso.

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O Tricolor ainda entende que Ganso pode ser importante ao longo da temporada, principalmente pelo calendário pesado e pela disputa simultânea de Brasileirão, Libertadores e Copa do Brasil. A partir de julho, o ídolo tricolor poderá assinar um pré-contrato com qualquer equipe para deixar o Fluminense ao fim de 2026 sem custos.

Apesar de o jogador já ter sido sondado por clubes do Brasil e do exterior, o Fluminense não recebeu nenhuma proposta oficial até o momento. O mercado internacional pode ganhar força justamente agora no meio do ano, período que representa a principal janela de transferências para clubes de fora do Brasil.

Caso apareça uma proposta interessante, pela boa relação entre jogador e diretoria e pela idolatria do meia com o clube, a tendência é que uma saída não seja dificultada.

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Confira os relacionados do Fluminense:

1 . Goleiros: Fábio, Marcelo Pitaluga e Vitor Eudes. 2 . Defensores: Freytes, Guga, Guilherme Arana, Ignácio, Igor Rabello, Millán, Renê e Samuel Xavier. 3 . Meio-campistas: Alisson, Facundo Bernal, Hércules, Otávio, Lucho Acosta e Nonato. 4 . Atacantes: Canobbio, Castillo, John Kennedy, Kevin Serna, Riquelme, Savarino e Soteldo.

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