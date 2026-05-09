Veja gols em Coritiba 2 x 2 Internacional: Lavega, Rodrigo Moledo, Borré e Félix Torres marcam

Coritiba e Internacional empataram em 2 a 2, neste sábado (9), no Estádio Major Antônio Couto Pereira, válido pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. No primeiro tempo, Lavega abriu o placar e no segundo tempo, Borré diminuiu o placar com gol aos 24 minutos, no entanto, Rodrigo Modelo para honrar a lei do ex ampliou aos 38 e Félix Torres empatou no apagar das luzes.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Com o cronometro marcando 27 minutos do primeiro tempo, o atacante marca seu primeiro gol na partida. Após dividida de Ronier com Bernabei, Lavega recebe o lançamento e chuta cruzado para superar Rochet.

Veja o primeiro gol:

O empate veio quando Bruno Gomes chutou, e a bola desvia. Jacy tentou proteger, mas Borré é mais esperto, se antecipa a Pedro Rangel e deixa tudo igual no placar.

continua após a publicidade

Veja o gol do empate:

O terceiro gol veio com o Tinga cruzando para Rodrigo Moledo, que sobre mais que Victor Gabriel e encobre Rochet.

Veja o terceiro gol:

O gol no apagar das luzes veio quando Vitinho chutou, Pedro Rangel defendeu, mas, no rebote, Félix Torres empurrou para o fundo das redes.

Veja o gol do empate:

Coritiba e Internacional se enfrentam pela 15ª rodada do Brasileirão (Arte: Lance!)

✅ FICHA TÉCNICA

Coritiba 2 🆚 2 Internacional

15ª rodada do Brasileirão

📆 Data e horário: Sábado (9), às 16h (horário de Brasília)

📍 Local: Estádio Major Antônio Couto Pereira, em Curitiba (PR)

👁️ Onde assistir: Premier (pay-per-view)

🕴️ Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhaes (RJ)

🚩 Assistentes: Leila Naiara Moreira da Cruz (DF) e Luiz Claudio Regazone (RJ)

🧑‍⚖️ 4º árbitro: Fabio Augusto Santos Sa Junior (SE)

📺 VAR: Gilberto Rodrigues Castro Junior (PE)

🤑 Aposte em Coritiba x Internacional! Clique aqui e saiba mais!

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.