Escalação: Fluminense poupa jogadores diante do Coritiba
Equipes se enfrentam a partir das 20h30 (de Brasília) pelo Brasileirão
O Fluminense acaba de confirmar a escalação para o duelo com o Coritiba, neste sábado (4), a partir das 20h30 (de Brasília), pela 10ª rodada do Brasileirão. Sem Lucho Acosta, suspenso, o técnico Luis Zubeldía também decidiu poupar alguns jogadores de olho na partida com o Deportivo La Guaira, na próxima terça-feira (7), pela estreia na Libertadores.
Por causa de desgaste, o atacante Canobbio e o lateral-direito Samuel Xavier nem sequer viajaram a Curitiba. Guga fará a ala, enquanto o ataque será formado por Soteldo, Serna e Castillo. Na zaga, Jemmes é banco e Ignacio alinha.
Assim, o Fluminense vai a campo com Fábio; Guga, Ignacio, Freytes e Guilherme Arana; Martinelli, Hércules e PH Ganso; Soteldo, Serna e Castillo.
O tricolor carioca iniciou a rodada na vice-liderança do Brasileirão, com 19 pontos. Se vencer o Coritiba, o Fluminense passará a noite dividindo a liderança do campeonato com o Palmeiras. O time paulista enfrenta o Bahia neste domingo (5), na Fonte Nova.
Coritiba também tem escalação definida para encarar o Fluminense
Com apenas uma vitória no Couto Pereira, mas fazendo boa campanha no Brasileirão, o Coritiba quer fazer valer o fator casa diante do Fluminense e subir na tabela.
O técnico Fernando Seabra definiu a escalação com Pedro Rangel; JP Chermont, Jacy, Maicon e Felipe Jonatan; Bruno Melo, Sebastián Gómez, Felipe Jonatan e Josué; Vini Paulista, Lucas Ronier e Pedro Rocha.
Rafael Rodrigo Klein (RS) será o árbitro do jogo. Ele será auxiliado por Eduardo Goncalves da Cruz (MS) e por Maira Mastella Moreira (RS). O responsável pelo VAR será Marco Aurelio Augusto Fazekas Ferreira (MG).
