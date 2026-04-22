Futebol Nacional

Veja gols em Bragantino x Mirassol: Lucas Barbosa abre o placar e Victor Luís empata

Equipes estão empatando em 1 a 1

Fábia Anselmo Pessoa
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porLeonardo Damico,
Dia 22/04/2026
23:15
Red Bull Bragantino x Mirassol - 5ª fase da Copa do Brasil. (Foto: Ari Ferreira/Red Bull Bragantino)
Red Bull Bragantino x Mirassol - 5ª fase da Copa do Brasil. (Foto: Ari Ferreira/Red Bull Bragantino)
Bragantino e Mirassol estão empatando em 1 a 1, nesta quarta-feira, no estádio Cícero de Souza Marques, pelo jogo de quinta fase da Copa do Brasil. Na estreia dos dois clubes na competição, e estão empatados desde a primeira etapa.

Relacionadas

Lucas Oliveira, do Mirassol, erra o passe no meio de campo e Lucas Barbosa consegue avançar sozinho pelo campo de ataque e tocar sem chances para o goleiro Alex Muralha.

Victor Luís cobra a falta na primeira trave e Neto Moura desvia para o gol. A bola ainda desvia na cabeça de Juninho Capixaba antes de entrar. Empate do Leão.

Embalado por duas vitórias seguidas, na Copa Sul-Americana e no Brasileirão, o Red Bull Bragantino agora quer consolidar a boa sequência também na Copa do Brasil. O Massa Bruta derrotou o Blooming por 3 a 2 pela competição internacional, além de vencer o Remo por 4 a 2 pelo nacional.

➡️ Veja gols em Flamengo x Vitória: Evertton Araújo abre o placar e Erick empata

Bragantino
Comemoração de Lucas Barbosa pela Copa do Brasil. (Foto: Ari Ferreira/Red Bull Bragantino.)

Já o Mirassol vem mais aliviado após vencer o Internacional por 2 a 1, em pleno Beira-Rio. O Leão deixou a lanterna do Brasileirão, mas segue na zona de rebaixamento. Na Libertadores, o time amarelo e verde ocupa a segunda posição, no limite da zona de classificação. Na Copa do Brasil deste ano, será a estreia da equipe que entrou na 5ª fase, após o quarto lugar na Série A de 2025.

➡️ Gols em Flamengo x Vitória chocam torcedores: 'Só pode'

