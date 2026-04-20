RB Bragantino x Mirassol – Palpites, análise e odds (22/04)

O Estádio Cícero de Souza Marques será palco de um duelo paulista nesta quarta-feira, 22 de abril, entre RB Bragantino e Mirassol pela ida da quinta fase da Copa do Brasil 2026. O confronto entre vizinhos do interior de São Paulo marca a estreia das duas equipes no mata-mata nacional, com ambos os clubes entrando direto nesta etapa por disputarem a Série A.

O Massa Bruta chega embalado pela goleada por 4 a 2 sobre o Remo no Brasileirão, com direito a dois gols de Isidro Pitta. Já o Leão Caipira respira após encerrar uma sequência de nove jogos sem vencer no Campeonato Brasileiro, superando o Internacional por 2 a 1 no Beira-Rio. A Copa do Brasil representa mais do que a vaga nas oitavas de final: oferece premiação milionária que faz diferença direta no caixa dos dois clubes, em temporada de múltiplas frentes.

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Análise da partida

O RB Bragantino vive um momento de recuperação no Campeonato Brasileiro. A equipe comandada por Vagner Mancini ocupa a oitava colocação, com 17 pontos em 12 rodadas, após encerrar uma fase complicada que incluiu seis jogos sem vitória. A virada começou com a goleada por 3 a 0 sobre o Flamengo em Bragança Paulista, no começo de abril.

Na sequência, o Massa Bruta bateu o próprio Mirassol por 1 a 0 fora de casa pela décima rodada, antes de perder para o Cruzeiro por 2 a 1 no Mineirão. A reação veio com a virada dramática sobre o Blooming por 3 a 2 pela Copa Sul-Americana, em que Isidro Pitta marcou duas vezes saindo do banco, decidindo o jogo no último lance dos acréscimos. A goleada sobre o Remo no domingo apenas confirmou a boa fase.

O fator casa pesa a favor do Bragantino. Mancini valorizou a reação ofensiva da equipe após a partida contra o paraense, apontando que o ataque voltou a funcionar em ritmo de competição nacional. Isidro Pitta balançou as redes cinco vezes nos últimos três jogos do time, assumindo o protagonismo definitivo após a grave lesão de Davi Gomes.

Do outro lado, o Mirassol vive sua temporada mais difícil desde a ascensão ao cenário nacional. Após uma campanha histórica em 2025, quando terminou o Brasileirão na quarta posição e garantiu vaga direta na fase de grupos da Libertadores 2026, o clube perdeu peças importantes e realizou 14 contratações que ainda não engrenaram coletivamente.

O Leão Caipira soma apenas nove pontos em 12 rodadas e ocupa a 18ª colocação, recém-saído da lanterna. A vitória por 2 a 1 sobre o Internacional encerrou um jejum de nove jogos sem triunfo no Campeonato Brasileiro. Antes disso, o time só havia vencido na estreia da competição, contra o Vasco.

Rafael Guanaes também precisa dividir atenção com a Copa Libertadores, em que o Mirassol estreou com vitória sobre o Lanús e depois perdeu para a LDU em Quito. Com três frentes, a Copa do Brasil surge como oportunidade de dar moral ao elenco, conquistar premiação relevante e manter viva a ambição em ano de reformulação. O modelo de ida e volta, novidade na competição, obriga o time paulista a pensar na proteção de resultado para o jogo de volta em casa.

Outros palpites para RB Bragantino x Mirassol

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Confrontos diretos

Este será o encontro de número 24 entre Red Bull Bragantino e Mirassol considerando todas as competições. O histórico geral traz leve vantagem para o Leão Caipira, com nove vitórias contra oito do Massa Bruta e sete empates, somando também os jogos da atual temporada. Em confrontos disputados em Bragança Paulista, o equilíbrio é ainda mais acentuado.

Na temporada 2026, as equipes já se enfrentaram duas vezes. Pelo Campeonato Paulista, em janeiro, ficaram no 0 a 0 no Estádio José Maria de Campos Maia. Já na 10ª rodada do Brasileirão, no dia 5 de abril, o Bragantino visitou o Maião e venceu por 1 a 0, com gol de Isidro Pitta aos cinco minutos da segunda etapa, após cobrança de escanteio e desvio de Lucas Barbosa.

No Brasileirão 2025, os clubes mediram forças duas vezes. O Bragantino venceu por 1 a 0 em casa, com gol de Isidro Pitta nos acréscimos no primeiro turno, e o Mirassol devolveu com triunfo por 1 a 0 no returno. Pelo Paulistão do mesmo ano, o Massa Bruta fez 3 a 0 na primeira fase. A média recente mostra jogos apertados, sobretudo nos confrontos em Bragança Paulista.

Notícias de Red Bull Bragantino x Mirassol

Red Bull Bragantino

O departamento médico do Bragantino continua cheio. Davi Gomes sofreu ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho direito durante treino no fim de março e deve retornar somente no fim do ano. O centroavante Eduardo Sasha segue fora por lesão no tornozelo, assim como o goleiro reserva Fabrício. Guzmán Rodríguez e Vanderlan completam a lista de baixas.

Apesar das ausências, Mancini conta com o bom momento do paraguaio Isidro Pitta. O camisa 9 marcou três gols contra o Remo, dois contra o Blooming e foi decisivo no confronto anterior com o próprio Mirassol. Vinicinho, Lucas Barbosa e Henry Mosquera completam o setor ofensivo com boa produtividade. A tendência é de Mancini repetir a base que goleou o Leão Azul.

Escalação provável do Red Bull Bragantino (4-3-3): Tiago Volpi; Andrés Hurtado, Alix Vinícius, Gustavo Marques, Juninho Capixaba; Gabriel, Matheus Fernandes, Nacho Sosa; Lucas Barbosa, Isidro Pitta, Vinicinho.

Mirassol

O Mirassol tem duas baixas relevantes. A mais impactante é a lesão multiligamentar no joelho direito de Negueba, confirmada em 17 de abril, após a partida contra a LDU pela Libertadores. O atacante precisará passar por cirurgia e deve perder o restante da temporada. O lateral-esquerdo Igor Cariús segue em recuperação de lesão no bíceps femoral esquerdo.

A boa notícia é o retorno de Rafael Guanaes ao banco de reservas após cumprir suspensão contra o Internacional, além da volta de Reinaldo, que atuou no Beira-Rio. André Luis e Alesson vivem bom momento após criarem e marcarem no Sul, com dupla participação nos dois gols paulistas.

Escalação provável do Mirassol (4-3-3): Walter; Igor Formiga, João Victor, Lucas Oliveira, Reinaldo; Neto Moura, Aldo Filho, Shaylon; Alesson, André Luis, Edson Carioca.

Destaques individuais de Red Bull Bragantino x Mirassol

Jogador destaque · Red Bull Bragantino Isidro Pitta 4 Gols nos últimos três jogos do Bragantino 2 Gols vs Remo em 19/04 2 Gols vs Blooming na virada pela Sul-Americana 9 Camisa que veste no Bragantino Jogador destaque · Mirassol Alesson 2 Assistências na vitória sobre o Internacional (19/04) 9 Jogos de jejum do Mirassol encerrados no Beira-Rio ★ Principal criador após lesão de Negueba T Titular fixo no ataque de Rafael Guanaes

Os técnicos

Vagner Mancini assumiu o Red Bull Bragantino no meio da temporada 2025 e estabilizou o time, garantindo permanência na Série A e vaga na Copa Sul-Americana. O treinador experiente, com passagens por Corinthians, Grêmio e Atlético-MG, construiu carreira como resolvedor de crises e chegou ao clube paulista com a missão de reorganizar estruturas ofensivas que vinham oscilando demais.

Seu trabalho em 2026 enfrenta altos e baixos, mas a equipe respondeu nas últimas semanas. Mancini aposta em um 4-3-3 compacto, com linhas próximas e transições verticais rápidas. Após a goleada sobre o Remo, o próprio técnico comemorou a volta da produção ofensiva como ponto de inflexão.

Rafael Guanaes pegou o Mirassol em 2024 e foi peça fundamental no acesso à elite nacional, além da histórica campanha de 2025. O treinador gaúcho valoriza compactação defensiva e jogo direto, com explorações pelos flancos. Em 2026, vive pressão inédita no cargo, mas a diretoria manteve a confiança. A vitória sobre o Internacional deu fôlego para o técnico buscar reconstrução.

Análise tática

O Bragantino deve manter o 4-3-3 utilizado contra o Remo. O trio ofensivo Lucas Barbosa, Vinicinho e Isidro Pitta tem mobilidade e explora bem os espaços, com o paraguaio atuando como referência central. No meio, Matheus Fernandes e Gabriel dão equilíbrio enquanto Nacho Sosa cuida da construção.

O Mirassol tende a jogar com um 4-3-3 mais reativo. Alesson pela esquerda e André Luis como centroavante são as armas principais, com Shaylon dando ligação. Contra o Internacional, o time mostrou eficiência em contra-ataques e aproveitamento de cruzamentos, justamente os dois aspectos que podem render contra a zaga bragantina.

O maior perigo para Mancini está nas bolas paradas. Reinaldo é um lateral-esquerdo experiente nas cobranças, e Lucas Oliveira e João Victor oferecem ameaça aérea. No Brasileirão, Lucas Oliveira voltou a marcar após mais de três anos na partida contra o Inter, evidenciando a força do Mirassol em jogadas ensaiadas.

Por outro lado, o Leão Caipira sofre com fragilidade defensiva em transições. Vinicinho e Isidro Pitta prosperam exatamente nesse tipo de jogada, com movimentação em profundidade e ataques pelos corredores. Se o Bragantino impuser ritmo alto nos primeiros minutos, pode encontrar espaços antes mesmo que os visitantes se organizem.

A disputa do meio-campo será decisiva. Se o Mirassol equilibrar posse com Neto Moura e Aldo Filho, pode levar o jogo para ritmo mais lento e dificultar a criatividade bragantina. Se o Massa Bruta acelerar em transições, a noite tende a ser do mandante.

Prognóstico de placar exato para RB Bragantino x Mirassol

🎯 Previsão de Placar Red Bull Bragantino 2 x 1 Mirassol O Red Bull Bragantino deve aproveitar o mando de campo e o momento artilheiro de Isidro Pitta para sair na frente da eliminatória. O Mirassol chega embalado pela vitória sobre o Internacional, mas ainda depende de acertos ofensivos após a lesão de Negueba, e deve conseguir balançar a rede ao menos uma vez para abrir vantagem na ida. O Bragantino venceu três dos últimos quatro jogos, incluindo o confronto anterior contra o próprio Mirassol, por 1 a 0 no Maião, em 5 de abril.

Isidro Pitta vive grande fase, com seis gols nos últimos três compromissos, entre hat-trick sobre o Remo e virada decisiva sobre o Blooming na Sul-Americana.

O Mirassol marcou gols em oito dos últimos dez jogos em todas as competições, com Alesson e André Luis dando eficiência ao setor ofensivo.

A qualidade do Mirassol em bolas paradas, com Reinaldo nas cobranças e Lucas Oliveira no jogo aéreo, tende a render ao menos um gol defensivo para o Leão Caipira.

Resumo do palpites do Lance para RB Bragantino x Mirassol