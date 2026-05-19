O Mirassol está classificado para as oitavas de final da Libertadores. A vaga veio com a vitória por 2 a 1 sobre o Always Ready-BOL nesta terça-feira (19), em Assunção, no Paraguai. O jogo foi disputado com portões fechados e longe da altitude de El Alto, na Bolívia, por conta de problemas políticos no país.

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Com o resultado, a equipe do interior paulista chegou aos 12 pontos e segue na liderança do Grupo G, enquanto os bolivianos estão na lanterna com três pontos. Completam a chave Lanús e LDU, ambos com seis pontos, que se enfrentam nesta quarta-feira (20); em caso de empate, o Leão Caipira garante também o primeiro lugar de forma antecipada.

Always Ready x Mirassol: como foi o jogo?

Primeiro tempo: postura de time grande

O Mirassol aproveitou que "escapou" do desafio da altitude para empilhar chances e ter mais a bola na primeira etapa. A recompensa veio logo aos 11 minutos, com Shaylon abrindo o placar na pequena área após passe rasteiro de Alesson.

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Segundo tempo: a resiliência após o susto

Precisando do resultado, o Always Ready partiu para o ataque no segundo tempo e empatou a partida aos 30', com gol de Maraude após falha da defesa brasileira. Contudo, o Mirassol rapidamente se recuperou e retomou a vantagem no placar sete minutos depois. Nathan Fogaça, que acabara de entrar, fez o gol da vitória e da classificação histórica.

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Jogadores do Mirassol celebram classificação na Libertadores após vitória sobre o Always Ready (Foto: DANIEL DUARTE / AFP)

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