Jogo-chave! Como chega o Boca para duelo decisivo contra o Cruzeiro

Boca Juniors e Cruzeiro se enfrentam nesta terça-feira (19) pela quinta rodada da fase de grupos da Libertadores. O duelo é decisivo para a vida das duas equipes na competição. Do lardo argentino, o time de Claudio Ubeda chega com um ponto positivo e outro negativo.

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A equipe não atua há dez dias, desde a eliminação no Torneo Apertura do Campeonato Argentino. Sendo assim, o grupo chega descansado, enquanto o Cruzeiro vive uma maratona de jogos.

– A equipe foi eliminada pelo Huracán nas oitavas de final. Perderam uma partida incrível. O jogo de amanhã é chave para o Boca Juniors – disse o jornalista Tato Aguilera, da TyC Sports em conversa com o Lance!.

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O jornalista ainda ressalta que, apesar do clima hostil nas redes sociais contra Matheus Pereira, o camisa 10 sequer é tema na Argentina e no clube.

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Baixa de peso no Boca Juniors

O Boca Juniors não poderá contar com Adam Bareiro. Ele sofreu uma lesão muscular no adutor da coxa direita. Para o lugar do atacante, Claudio Ubeda estuda duas possibilidades: Milton Giménez ou Ángel Romero.

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O primeiro jogador, no entanto, está com um problema no tornozelo e seu momento irregular, faz com que o ex-Corinthians seja a opção mais plausível.

Ángel Romero chegou ao clube cercado por expectativas, mas não se firmou. Mesmo sem ritmo, ele ganhou oportunidades logo de cara por conta das lesões dos companheiros. No duelo contra o Huracan, sofreu um pênalti e marcou seu primeiro gol.

Ángel Romero (Foto: Divulgação Boca Juniors)

Agora, em meio a novos problemas físicos no elenco, pode receber uma chance inesperada como titular contra o Cruzeiro, embora sua possível escalação ainda gere desconfiança entre os torcedores argentinos.

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