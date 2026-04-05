Veja gols em Bahia x Palmeiras: VERDÃO NA FRENTE! Ramos marca contra

Palmeiras e Bahia se enfrentam neste domingo (5), na Arena Fonte Nova, em Salvador, a partir das 19h30 (de Brasília), pela décima rodada do Campeonato Brasileiro.

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E que golaço! Arias recebe na esquerda e toca para Flaco, que devolve de calcanhar já dentro da área. O camisa 11 recebe de volta e bate de primeira, no ângulo, para abrir o placar na Fonte Nova.

Veja o gol:

Everton Ribeiro cruza com perfeição para a área, e David Duarte sobe mais alto que todo mundo para empatar o jogo na Fonte Nova!

Veja o gol:

Ramos Mingo desvia escanteio cobrado para a área do Bahia contra o próprio gol e coloca o Palmeiras de volta à frente do placar.

Veja o gol:

Como chegam os times:

Texto de: Rafaela Cardoso.

O Palmeiras é o líder do Brasileirão, com 22 pontos, e tem três de vantagem na ponta da tabela. Para a partida contra o Bahia, o técnico Abel Ferreira, de volta após cumprir suspensão, tem dúvidas em relação ao ataque, já que o centroavante Vitor Roque, que se recupera de dores no tornozelo esquerdo, e deve seguir como baixa.

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Caso o camisa 9 seja vetado, a tendência é que a comissão técnica mantenha a mesma base da equipe que venceu o Grêmio no meio da semana, com alteração na zaga, já que Gustavo Gómez deve reforçar após ser poupado, e na lateral esquerda, com a entrada de Arthur, em razão das lesões de Piquerez e Jefté.

Foto: Arte/Lance!

Do outro lado, o Bahia também tem uma boa situação na competição. O time do Nordeste é o terceiro colocado, com 17 pontos, tem um jogo a menos e apenas uma derrota até o momento.

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Contra o Verdão, o técnico Rogério Ceni segue sem poder contar com Kanu, que realizou um treino neste sábado (4), além de Ruan Pablo e Ronaldo, que se recuperam de lesão. A novidade entre os relacionados pode ser a presença do atacante Sanabria.

✅ FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS X BAHIA

CAMPEONATO BRASILEIRO - 10ª RODADA

📆 Data e horário: domingo, 5 de abril, às 19h30 (de Brasília)

📍 Local: Arena Fonte Nova, em Salvador (BA)

📺 Onde assistir: Premiere (pay-per-view)

ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Lucas Casagrande (PR)

🚩 Assistentes: Victor Hugo Imazu dos Santos (PR) e Brigida Cirilo Ferreira (AL)

🖥️ VAR: Rodolpho Toski Marques (PR)

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