O líder Palmeiras entra em campo disposto a aumentar sua gordura na ponta da tabela do Brasileirão. Para isso, precisa vencer o Bahia neste domingo (5), às 19h30 (de Brasília), em duelo marcado pela décima rodada da competição. O técnico Abel Ferreira, que retorna à beira do gramado após cumprir suspensão, manteve a mesma base titular, mas com alterações pontuais.

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A comissão técnica mandará a campo a força máxima que tem à disposição. O centroavante Vitor Roque apesar de estar com a delegação, segue como desfalque, já que trata um trauma no tornozelo esquerdo, assim como o atacante Paulinho, que está em fase final de transição após se recuperar de cirurgia na canela direita.

Dos titulares que serviram suas seleções na Data Fifa, apenas Piquerez está fora. O lateral-esquerdo passou por cirurgia no tornozelo direito e será baixa pelas próximas semanas, enquanto o reserva Jefté teve uma lesão na coxa diagnosticada e, portanto, dará lugar ao jovem Arthur.

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Escalação do Palmeiras:

Carlos Miguel; Giay, Gustavo Gómez, Murilo e Arthur; Marlon Freitas, Andreas Pereira, Mauricio, Allan e Arias; Flaco López.

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Palmeiras no Brasileirão

O time comandado por Abel Ferreira tem 22 pontos, dois à frente de São Paulo e Fluminense, que já entraram em campo nesta rodada e, portanto, não podem mais pontuar. A possibilidade de somar mais pontos na Fonte Nova se torna ainda mais possível se levarmos em conta o retrospecto do Verdão contra Rogério Ceni, técnico do Bahia.

Desde que se tornou treinador, Ceni enfrentou o Palmeiras em 22 oportunidades, com nove vitórias, dez derrotas e três empates. Apesar dos números equilibrados, o time paulista ainda leva uma vantagem mínima. No comando do Tricolor Baiano, Ceni enfrentou o Verdão cinco vezes, venceu duas e perdeu três.

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