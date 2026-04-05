Escalação do Palmeiras contra o Bahia divide opiniões: 'Confesso'

O Palmeiras está escalado para a partida contra o Bahia, deste domingo (5), às 19h30 (de Brasília), na Fonte Nova, pela 10ª rodada do Brasileirão. Para a ocasião, a escalação do técnico Abel Ferreira dividiu opiniões entre os torcedores do Porco.

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De um lado, parte da torcida aprovou as decisões do treinador para a partida contra o clube baiano. Contudo, teve quem questionou algumas opções do técnico para a ocasião. O principal alvo foi o meia Maurício.

Escalação do Palmeiras: Carlos Miguel; Giay, Gustavo Gómez, Murilo e Arthur; Marlon Freitas, Andreas Pereira, Mauricio, Allan e Arias; Flaco López. Veja a repercussão abaixo:

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Como foi Bahia x Palmeiras?

Texto por: Rafaela Cardoso

O primeiro tempo começou brigado, com os dois times marcando bem e tentando, sem muito sucesso, desenvolver jogadas criativas a partir do meio-campo. Em razão disso, as chances claras demoraram a aparecer. Pelo lado do Palmeiras, o toque de bola era de maior qualidade, mas foi o Bahia que chegou com mais eficiência pela primeira vez.

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Aos 16 minutos, Kike Oliveira arriscou um bom chute rasteiro a longa distância e fez o goleiro Carlos Miguel trabalhar. Do lado alviverde, o lado esquerdo do ataque, principalmente com Jhon Arias e Flaco López, mostrava qualidade e ditava o que estava prestes a acontecer.

Aos 41 minutos a superioridade foi contemplada com gol em bela jogada dos dois. O colombiano acionou o argentino na área, que, com um toque de calcanhar, devolveu para o camisa 11 acertar o ângulo de Léo Vieira.

No segundo tempo o Bahia voltou melhor e disposto a buscar o empate. E não demorou. Aos 13 minutos, Everton Ribeiro cruzou para a área, David Duarte, que deixou o departamento médico do Bahia recentemente, subiu mais alto que todo mundo para empatar de cabeça.

Apesar do resultado desfavorável, o técnico Abel Ferreira optou por tirar dois dos melhores jogadores do time: Arias e Flaco, pensando na estreia da Libertadores do meio da semana. Os sangues novos que entraram em campo tentavam colocar o Verdão novamente à frente do placar.

Aos 25, chance perigosa do Bahia, mas Giay conseguiu salvar praticamente em cima da linha. Depois do susto, o Palmeiras cresceu no duelo e tentava encurralar os donos da casa. Aos 42, o Verdão quase ficou à frente do placar novamente, quando Luighi arrancou pela esquerda e cruzou na área. Por pouco Sosa não alcançou.

No lance seguinte, no entanto, o time paulista não desperdiçou. Andreas Pereira cobrou escanteio para o a pequena área e Santiago Mingo desviou para dentro da própria meta, aos 42 minutos, para decretar o placar final. Os jogadores do Bahia reclamaram de um suposto empurrão de Gómez em Ademir, mas a arbitragem checou o gol e deu como legal.