Veja gols em Athletic x Internacional: Kauan abre o placar e Bruno Henrique empata

O Athletic saiu na frente do placar contra o Internacional, no Estádio Orlando Scarpelli, pelo jogo de ida da quinta fase da Copa do Brasil. E Bruno Henrique empata para o colorado.

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Ronaldo Tavares ganha de Bruno Gomes no corpo e cruza para Kauan Rodrigues, que supera Thiago Maia e Félix Torres e manda para o fundo das redes.

Veja o gol:

Bruno Henrique tabela com Alerrandro e chuta de fora da área no canto esquerdo de Jhonatan Luiz.

Veja o empate:

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O Internacional vive um momento delicado no Campeonato Brasileiro e tenta usar a Copa do Brasil para reagir na temporada. O Colorado vem de derrota por 2 a 1 para o Mirassol, em casa, e segue próximo da zona de rebaixamento. A equipe comandada por Paulo Pezzolano busca melhorar principalmente o desempenho ofensivo.

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Já o Athletic chega motivado apesar da derrota por 2 a 1 para o Novorizontino na última rodada da Série B. A equipe mineira ocupa a 6ª posição e briga pelo acesso, além de ter sido destaque na fase anterior da Copa do Brasil ao eliminar o Sport com uma vitória por 3 a 1 fora de casa.

Athletic e Internacional se enfrentam pela Copa do Brasil (Arte / Lance!)

✅ FICHA TÉCNICA

Athletic 🆚 Internacional

5ª fase – Copa do Brasil

📆 Data e horário: quarta-feira, 22 de abril, às 20h30 (de Brasília).

📍 Local: Estádio Orlando Scarpelli, Florianópolis (SC).

👁️ Onde assistir: Amazon Prime Video (streaming).

🕴️ Árbitro: Flavio Rodrigues de Souza (SP)

🚩 Assistentes: Gustavo Rodrigues de Oliveira (SP) e Rafael Tadeu Alves de Souza (SP)

📺 VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO)

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