Athletic Club x Internacional – Palpites, análise e odds (22/04)

Um confronto inédito, uma sede improvisada e duas realidades distintas. Athletic Club e Internacional se enfrentam nesta quarta-feira, 22 de abril de 2026, no Estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis, às 20h30 (horário de Brasília), pelo jogo de ida da quinta fase da Copa do Brasil. A partida será a primeira da história entre os clubes.

O Athletic entra em campo como mandante, mas longe de casa. A Arena Sicredi, em São João del-Rei, comporta seis mil torcedores, enquanto o regulamento da CBF exige capacidade mínima para dez mil. Sem opção em Minas Gerais, o Esquadrão de Aço alugou a casa do Figueirense e transformou o litoral catarinense em palco improvável de sua melhor campanha na competição nacional. O Inter, por sua vez, estreia no torneio sob pressão, após tropeçar em casa no Brasileirão.

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Análise da partida

O Athletic vive 2026 dividido entre a queda no Campeonato Mineiro e a ascensão na Copa do Brasil. A equipe foi rebaixada para o Módulo II do estadual em 14 de fevereiro, após empate contra o Tombense, e viu Rui Duarte sair do comando. Alex de Souza, ex-meia da Seleção Brasileira, assumiu o cargo e mudou a trajetória do clube.

Sob o novo treinador, o Athletic eliminou Rio Branco-ES nos pênaltis, derrotou o Ypiranga-RS por 2 x 0 e venceu o Sport por 3 x 1 na Ilha do Retiro. A classificação à quinta fase é inédita e rendeu aproximadamente R$ 6,59 milhões em cota. Quem avançar nas oitavas embolsa outros R$ 3 milhões.

Na Série B, o Esquadrão começou invicto e chegou ao G-4, mas perdeu por 2 x 1 para o Novorizontino no último domingo, em jogo marcado por duas expulsões na defesa. Os cartões vermelhos de Lucas Belezi e Jhonatan Silva pesam só no Brasileirão, e não na Copa do Brasil.

O Internacional chega a Florianópolis em cenário oposto. O Colorado ocupa a 15ª colocação do Brasileirão com 13 pontos em 12 rodadas e perdeu em casa por 2 x 1 para o Mirassol no último domingo. O resultado encerrou sequência de cinco jogos sem derrota e aumentou a desconfiança sobre o início de Paulo Pezzolano no cargo.

Esta é a estreia do Inter na Copa do Brasil 2026, já que clubes da Série A entram apenas na quinta fase. O Colorado já conquistou a competição uma vez, em 1992, e vê no torneio a chance de salvar a temporada diante de um calendário que até aqui não correspondeu às expectativas.

Palpites para Athletic Club x Internacional

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Confrontos diretos

Athletic e Internacional nunca se enfrentaram em toda a história. O sorteio da CBF definiu o primeiro duelo entre os clubes na quinta fase da Copa do Brasil, portanto não há precedentes, recorte recente ou jogo de turno anterior para balizar a análise. Tudo que se pode afirmar é novidade.

O histórico do Athletic na competição também é curto. O clube só havia passado da segunda fase uma vez antes de 2026, sempre caindo para adversários da elite ou da Série B. O Inter, por sua vez, tem mais densidade: campeão em 1992, vice em 2009 e semifinalista em 2015, o Colorado acumula dezenas de partidas no mata-mata nacional e chega com vantagem de bagagem, embora não de momento.

Notícias de Athletic e Internacional

Athletic: desfalques e dúvidas

Alex de Souza tem o elenco praticamente à disposição para o jogo de ida. Os cartões vermelhos recebidos contra o Novorizontino geram suspensão apenas na Série B, então Lucas Belezi e Jhonatan Silva estão liberados para atuar na Copa do Brasil. O comando técnico viu o jogo em Novo Horizonte como alerta, não como impedimento.

O departamento médico segue com Sidimar, Max, Rodrigo Gelado e Jhonatan Luiz, todos em recuperação. Nenhum deles vinha entre os titulares nas últimas rodadas. Dixon Vera, atacante equatoriano recuperado de suspensão, é opção no setor ofensivo e pode formar trio com Ronaldo Tavares.

O centroavante português é a principal arma do time. Com 12 gols em 15 partidas na temporada e cinco gols em quatro jogos da Série B, Ronaldo Tavares assumiu o protagonismo do ataque após o hat-trick sobre o CRB. A renovação de contrato até 2028 veio logo depois, e clubes da Série A já monitoram a situação.

Provável escalação do Athletic (4-3-3): Luan Polli; Diogo Batista, Jhonatan Silva, Lucas Belezi e Zeca; Gian Cabezas, Ian Luccas e Jota; Dixon Vera, Ronaldo Tavares e Ruan Assis. Técnico: Alex de Souza.

Internacional: desfalques e dúvidas

Paulo Pezzolano tem um quebra-cabeça maior para montar. O goleiro Sergio Rochet passou por cirurgia na mão e segue em transição; Anthoni deve ser mantido no gol. Gabriel Mercado continua em recuperação e não deve estar disponível, enquanto a zaga titular passou a ser formada por Félix Torres e Victor Gabriel, dupla que o técnico quer consolidar.

A maior dúvida é o quanto o Colorado vai se rodar. Após a derrota para o Mirassol, a prioridade é o Brasileirão e existe a possibilidade de Pezzolano poupar jogadores de olho no jogo de volta, no Beira-Rio. Alan Patrick, Borré e Carbonero são considerados intocáveis, mas Vitinho, Aguirre e Bruno Gomes podem abrir espaço para Alerrandro, Bruno Tabata e Thiago Maia.

Alan Patrick é a referência técnica do elenco. O capitão renovou contrato até 2027, igualou D'Alessandro como maior artilheiro colorado em Gre-Nais do século e é o maior goleador da história do novo Beira-Rio. Marcou o gol de honra contra o Mirassol e segue como o organizador ofensivo da equipe.

Provável escalação do Internacional (4-2-3-1): Anthoni; Aguirre, Félix Torres, Victor Gabriel e Bernabei; Villagra e Bruno Henrique; Carbonero, Alan Patrick e Vitinho; Borré. Técnico: Paulo Pezzolano.

Destaques individuais de Athletic x Internacional

Jogador destaque · Athletic Ronaldo Tavares 12 Gols em 15 jogos na temporada 2026 Artilheiro Maior goleador estrangeiro do futebol brasileiro em 2026 Hat-trick Três gols na virada por 3 x 2 sobre o CRB 5 Gols em quatro jogos na Série B Jogador destaque · Internacional Alan Patrick 21 Gols em 51 jogos na temporada 2025 Ídolo Maior artilheiro da história do novo Beira-Rio 4 Gols e duas assistências nos 15 primeiros jogos de 2026 250 Partidas com a camisa colorada em duas passagens

Os técnicos

Alex de Souza vive o melhor início de carreira como treinador. Aproveitamento de 83,33% nas primeiras quatro partidas, classificação em três fases consecutivas da Copa do Brasil e invencibilidade na Série B até o tropeço em Novo Horizonte. O ex-camisa 10 pegou o clube quebrado moralmente após o rebaixamento no Mineiro e devolveu identidade.

Do outro lado, Paulo Pezzolano enfrenta o contrário. O uruguaio de 43 anos chegou em dezembro de 2025 para dar estabilidade ao Colorado após a turbulenta passagem de Ramón Díaz, mas o início foi irregular. A leitura interna é de que ele precisa de tempo, mas a paciência diminui a cada derrota. A Copa do Brasil virou tábua de salvação para acalmar o ambiente.

Análise tática

O Athletic atua em 4-3-3 com bloco compacto e transições rápidas pelos lados. Jota e Ruan Assis buscam espaços nas costas da linha defensiva, e Ronaldo Tavares se movimenta entre os zagueiros para receber lançamentos ou sair em diagonais. A equipe aceita ceder posse e confia na força do atacante para decidir em chances isoladas.

O Internacional prefere controlar o jogo com posse alta e variar entre o 4-2-3-1 e o 4-4-2, dependendo das peças disponíveis. Alan Patrick organiza por dentro, Carbonero ataca pelo lado esquerdo e Borré finaliza dentro da área. O problema recente é a dificuldade de transformar posse em finalizações claras e a fragilidade em transições defensivas, evidenciada nos dois gols sofridos do Mirassol.

O grande confronto tático está na zaga colorada contra o movimento de Ronaldo Tavares. O atacante português pilota ataques curtos, cabeceia bem e explora espaços entre linhas. Se Félix Torres e Victor Gabriel subirem muito para manter o bloco adiantado, a dupla Jota–Tavares tem condições de ganhar costas e criar problemas. Do lado contrário, Alan Patrick pode explorar a saída de bola arriscada de Luan Polli, goleiro acostumado com a Série B.

Prognóstico de placar exato para Athletic Club x Internacional

🎯 Palpite do Lance! Athletic 1 x 1 Internacional O Inter chega pressionado e em má fase no Brasileirão, enquanto o Athletic tenta prolongar a melhor campanha da história na Copa do Brasil. Em campo neutro e com Ronaldo Tavares em fase goleadora, o jogo de ida tende ao equilíbrio e o Colorado deve adiar a decisão para o Beira-Rio. Ronaldo Tavares marcou em sete das últimas oito partidas sob o comando de Alex de Souza

das últimas partidas sob o comando de Alex de Souza O Inter tem apenas três vitórias em 12 jogos no Brasileirão 2026 e vem de derrota em casa

vitórias em jogos no Brasileirão 2026 e vem de derrota em casa O Athletic fez melhor campanha histórica na Copa do Brasil eliminando Rio Branco-ES, Ypiranga-RS e Sport

Pezzolano deve poupar peças de olho na volta no Beira-Rio, onde o Inter decide a classificação Resumo dos palpites do Lance para Athletic Club x Internacional Melhor palpite do jogo: Ambas as equipes marcam – Odd 1,88 na Betsson Palpite alternativo: Ronaldo Tavares marca a qualquer momento – Odd 3,00 na Betsson Palpite alternativo 2: Dupla chance Athletic ou empate – Odd 2,05 na Betano Palpite alternativo 3: Menos de 2,5 gols no total – Odd 1,77 na Betano Palpite de placar exato do Lance!: Athletic 1 x 1 Internacional – Odd 6,50 na Betsson