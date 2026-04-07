Veja gol em Barcelona de Guayaquil x Cruzeiro: Matheus Pereira abre o placar

Barcelona de Guayaquil e Cruzeiro se enfrentam nesta terça-feira (7), às 21h (de Brasília), no Estádio Monumental Banco Pichincha.

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Gol de Matheus Pereira. Fagner faz cruzamento na medida para o meia, que sai da entrada da área e sobe sozinho para cabecear para o fundo do gol.

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Veja o gol:

Como chegam Barcelona de Guayaquil x Cruzeiro para o confronto?

Texto de: Eduardo Statuti.

Enquanto amarga uma fase complicada no Campeonato Brasileiro, na penúltima posição, com sete pontos, o Cruzeiro fará sua estreia na Libertadores na noite desta terça-feira (7), contra o Barcelona-EQU, às 21h (de Brasília). A partida será realizada no Estádio Monumental Banco Pichincha.

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Além da péssima fase em campo depois da goleada sofrida para o São Paulo, a Raposa ainda vive um começo de semana delicado nos bastidores. O volante Walace foi cortado da partida por conta de mais um episódio de indisciplina.

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Barcelona-EQU x Cruzeiro (Foto: Arte/Lance!)

Do outro lado, o Barcelona-EQU vive uma série de jogos sem perder. A equipe não é derrotada há nove partidas e vem de uma vitória, fora de casa, contra a LDU, pelo Campeonato Equatoriano.

✅ FICHA TÉCNICA

BARCELONA-EQU X CRUZEIRO

LIBERTADORES - 1ª RODADA

📆 Data e horário: Terça-feira, 7 de abril, às 21h (de Brasília)

📍 Local: Estadio Monumental Banco Pichincha, Guayaquil (EQU)

📺 Onde assistir: ESPN (canal fechado) e Disney+ (streaming)

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ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Juan Benítez (PAR)

🚩 Assistentes: Milciades Saldivar (PAR) e Eduardo Cardozo (PAR)

📺 VAR: José Mendez (PAR)