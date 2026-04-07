Estreia do Cruzeiro na Libertadores: confira opções de Artur Jorge contra o Barcelona-EQU

Em meio à crise em campo e às polêmicas nos bastidores, o Cruzeiro fará sua estreia na Libertadores na noite desta quarta-feira (7). A equipe comandada por Artur Jorge irá enfrentar o Barcelona-EQU, às 21h (de Brasília), no Estadio Monumental Banco Pichincha.

continua após a publicidade

Para o duelo, o técnico português terá desfalques no meio de campo. Lucas Romero, que sentiu um incômodo na atividade em São Paulo no último domingo, não estará à disposição. Além dele, Walace, que poderia ser opção, foi cortado por indisciplina.

No restante do elenco, Artur Jorge terá seus jogadores titulares à disposição, com exceção de Cássio, com uma lesão multiligamentar no Cruzeiro.

continua após a publicidade

Entretanto, o comandante celeste irá definir a equipe que irá enfrentar o Barcelona-EQU apenas nesta terça-feira (7), antes da partida. Uma possível escalação do Cruzeiro vem com: Matheus Cunha; William, Fabrício Bruno, Villalba, Kaiki; Matheus Henrique, Gerson, Matheus Pereira; Christian, Arroyo, Kaio Jorge.

Artur Jorge (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Barcelona-EQU x Cruzeiro

Enquanto amarga uma fase complicada no Campeonato Brasileiro, na penúltima posição, com sete pontos, o Cruzeiro fará sua estreia na Libertadores na noite desta terça-feira (7), contra o Barcelona-EQU, às 21h (de Brasília). A partida será realizada no Estádio Monumental Banco Pichincha.

continua após a publicidade

Além da péssima fase em campo depois da goleada sofrida para o São Paulo, a Raposa ainda vive um começo de semana delicado nos bastidores. O volante Walace foi cortado da partida por conta de mais um episódio de indisciplina.

Além dele, Lucas Romero, com um problema muscular, também não será opção para o treinador Artur Jorge.

➡️Tudo sobre o Cabuloso agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Cruzeiro

Do outro lado, o Barcelona-EQU vive uma série de jogos sem perder. A equipe não é derrotada há nove partidas e vem de uma vitória, fora de casa, contra a LDU, pelo Campeonato Equatoriano.

➡️ Aposte nos jogos da Libertadores!

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.