Barcelona-EQU é favorito? Técnico projeta duelo contra o Cruzeiro

Depois de vencer a LDU no fim de semana pelo Campeonato Equatoriano, o Barcelona-EQU enfrentará o Cruzeiro, que vive momento completamente diferente. Nesta segunda-feira (6), o treinador dos equatorianos, César Farías, projetou a partida e recusou qualquer tipo de favoritismo.

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– Não falemos mais sobre o jogo contra a LDU, falemos sobre o Cruzeiro. Temos que convencer mais uma vez que podemos ganhar do Cruzeiro. Se pensarmos no que já passou, não serve. Sabia que a equipe poderia chegar à fase de grupos jogando melhor. Hoje a equipe é sólida, podemos aumentar nosso rendimento. Nós também fazemos parte da equipe, quando vencemos, celebramos. Quero que venham amanhã e nos apoiem. É uma boa possibilidade para começar com o pé direito a fase de grupos. "Viemos com um bom ritmo internacional. Para mim, há alguns jogos-chave de copas. Jogamos quatro: contra o Miami, Bolívar, contra a Liga (LDU) e com a Católica. Essas partidas foram de ritmo internacional. Estamos preparados. Em nossa casa, queremos nos impor. Que joguemos juntos e que os nossos jogadores possam presentear com essa vitória de três pontos. Nós planejamos isso – analisou.

Barcelona-EQU (Foto: Divulgação Barcelona SC)

– Veja bem, também já perdemos por 3 a 0, depende de como queremos ver. Se assistirem a partida, veem que começaram mal, depois fizeram 2 a 1, depois sofreram o terceiro e no fim o quarto. Foi uma partida disputada. É uma equipe com qualidade, futebol posicional. Não é um time tão combativo, é de jogar bem. Quando permitem que joguem bem, te fazem sofrer. Marcam gols com muita posse de bola. Temos clareza do que devemos fazer. Eles fazem muitos gols, mas sofrem bastante também. Temos que ter consciência que são capazes. Copas são diferentes. Nós não podemos menosprezar. Devemos fazer o que vimos fazendo. Se nós formos com esse convencimento, apoio da torcida, podemos ser favoritos. Mas sem isso, não temos nada. Temos que ter ambição, fome e saber que estamos em nossa casa e no nosso momento – disse César Farías.

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Barcelona-EQU x Cruzeiro

O técnico do Barcelona-EQU ainda ressaltou que quer uma equipe agressiva dentro de campo, mas que os jogadores não podem confundir isso com ansiedade.

– Queremos ser agressivos, mas não confundir com ansiedade. É sobre atitude. Quando atuamos de forma propositiva, temos chances de gol. Mas temos quer sólidos, ter uma equipe balanceada. Ser forte na nossa área e na do adversário. É Libertadores, não Brasileiro. Eles têm qualidade, mas também temos capacidade de pontuar em nossa casa. Depende de nós, no que temos de elenco e na tradição da equipe. Não importa os milhões que os outros têm, somos grandes.

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