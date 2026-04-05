Veja gols de Atlético-MG x Athletico-PR: Victor marca, Scarpa amplia e Julimar desconta
Equipes se enfrentam neste domingo (5)
O Atlético-MG está enfrentando o Athletico-PR neste domingo (5), na Arena MRV, em confronto válido pela 10° rodada do Campeonato Brasileiro. A partida estás sendo transmitida ao vivo pela Globo (tv aberta), Premiere (pay-per-view).
Gol de Victor Hugo. Cuello desce bem em contra-ataque e toca na entrada da área para Hulk. O atacante finaliza em cima da defesa. A sobra fica com Victor Hugo, que chuta rasteiro. A bola desvia e morre no fundo do gol.
Gol de Gustavo Scarpa. Natanael intercepta a posse e toca para Scarpa. O meia domina, avança e chuta de fora da área. A bola desvia em Leozinho e morre no fundo do gol.
Gol de Julimar. João Cruz cobra o escanteio na primeira trave. Julimar sobe mais alto e cabeceia para trás. Everson se estica todo, mas não consegue evitar o gol.
Como chegam as equipes?
O Atlético-MG chega com moral elevada após um grande resultado fora de casa. O Galo goleou a Chapecoense por 4 a 0 na ultima quinta-feira (2) na Arena Condá. O alvinegro tem 11 pontos e ocupa a 9° colocação no Campeonato Brasileiro.
Já o Athletico-PR, faz boa campanha na competição mas vem um de um resultado negativo. Foi derrotado por 3 a 0 para o Bahia na última quarta-feira (1) na Fonte Nova. O furacão tem 16 pontos e ocupa a 5° posição na tabela do Brasileirão.
Confira as informações e as escalações de Atlético-MG x Athletico-PR
Atlético-MG x Athletico-PR
10° rodada - Campeonato Brasileiro
📆 Data e horário: domingo 5 de abril às 17h30 (horário de Brasília)
📍 Local: Arena MRV, Belo Horizonte
👁️ Onde assistir: Globo (tv aberta), Premiere (pay-per-view).
🟨 Arbitragem: Matheus Candançan (SP)
🚩 Assistentes: Neuza Inês Back (SP) e Alessandro Álvaro Rocha de Matos (BA)
📺 VAR: Thiago Duarte Peixoto (SP)
