Atlético-MG está escalado para enfrentar o Athletico-PR pelo Brasileirão
Galo está definido para enfrentar o Furacão às 17h30 na Arena MRV
O Atlético está escalado para enfrentar o Athletico Paranaense em jogo da 10° rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola nesta domingo (5) às 17h30 na Arena MRV.
Atlético-MG x Athletico-PR: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão
Domínguez tem retornos importantes para escalar o Atlético-MG contra o Athletico-PR: veja as opções
Reforço: Volante é liberado pelo DM e volta a ficar a disposição no Atlético-MG
➡️ Tudo sobre o Galo agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Atlético-MG
Como chegam as equipes?
O Atlético-MG chega com moral elevada após um grande resultado fora de casa. O Galo goleou a Chapecoense por 4 a 0 na ultima quinta-feira (2) na Arena Condá. O alvinegro tem 11 pontos e ocupa a 9° colocação no Campeonato Brasileiro.
Já o Athletico-PR, faz boa campanha na competição mas vem um de um resultado negativo. Foi derrotado por 3 a 0 para o Bahia na última quarta-feira (1) na Fonte Nova. O furacão tem 16 pontos e ocupa a 5° posição na tabela do Brasileirão.
Confira as informações e as escalações de Atlético-MG x Athletico-PR
Atlético-MG x Athletico-PR
10° rodada - Campeonato Brasileiro
📆 Data e horário: domingo 5 de abril às 17h30 (horário de Brasília)
📍 Local: Arena MRV, Belo Horizonte
👁️ Onde assistir: Globo (tv aberta), Premiere (pay-per-view).
🟨 Arbitragem: Matheus Candançan (SP)
🚩 Assistentes: Neuza Inês Back (SP) e Alessandro Álvaro Rocha de Matos (BA)
📺 VAR: Thiago Duarte Peixoto (SP)
⚽ ESCALAÇÕES
Atlético-MG (Técnico: Eduardo Domínguez)
Everson; Natanael, Ruan, Vitor Hugo e Renan Lodi; Alan Franco, Victor Hugo e Tomás Perez; Cuello, Reinier e Hulk
Athletico-PR (Técnico: Odair Hellmann)
Santos; Arthur Dias, Aguirre e Esquivel; Benavídez, Luiz Gustavo, Jadson, Léo Derik, Dudu e Mendoza; Viveros
🍀Aposte no Brasileirão
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável
