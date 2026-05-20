Zubeldía vai ser demitido do Fluminense? Entenda

A situação atual do treinador do Fluminense, Luis Zubeldía, não é simples. Mesmo suspenso e longe da beira do campo, o argentino saiu ainda mais pressionado da vitória magra contra o Bolívar pela Libertadores. Precisando de três gols de diferença para depender apenas de si para conseguir a classificação na última rodada, o Tricolor venceu apenas por 2 a 1 e frustrou os mais de 62 mil presentes no Maracanã.

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➡️Fluminense repete mental fraco e joga fora voto de confiança da torcida

Depois de um começo badalado no Fluminense de 2025 para 2026, Zubeldía passou a enfrentar problemas com o torcedor desde o início da Libertadores. O empate com o Deportivo La Guaira e a derrota para o Independiente Rivadavia em pleno Maracanã estremeceu a relação do argentino com a arquibancada, que já o chamou de burro e vaiou o time algumas vezes nas últimas semanas.

Em enquete realizada pelo Lance! com o seu leitor, para avaliar o trabalho do técnico, 69% se dividiram entre "bom" e "regular". 10% colocaram o trabalho como "ótimo", 16% como "ruim" e 5% como "péssimo".

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Dentro do clube, a avaliação também divide opiniões. O bom desempenho no Brasileirão, se mantendo na briga com Palmeiras e Flamengo pelo topo da tabela, é um ponto que tem peso de ouro para a direção. Por outro lado, a classificação muito ameaçada na Libertadores irrita uma parte da diretoria, que tem a competição como principal objetivo do ano — muito por conta da vaga ao Mundial de Clubes de 2029.

Nesse momento, pelo que já apresentou com esse elenco e por ter voltado a vencer, Zubeldía tem um voto de confiança da direção. Mesmo que não consiga se classificar na Libertadores, a demissão ainda não está cravada. A partida contra o Mirassol neste sábado (23) e a rodada final da Liberta contra o La Guaira serão decisivas para o martelo ser batido. Nesses dois jogos, o desempenho do time vai valer mais do que apenas o resultado final no placar.

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O técnico estava suspenso da partida contra o Bolívar pelo terceiro cartão amarelo e acompanhou a vitória da tribuna. Maxi Cuberas comandou o time na beira do gramado. Na cabine com outros membros da comissão, Zubeldía ficou em pé, inquieto, se movimentando de um lado para o outro durante quase todos os 90 minutos.

Zubeldía em treino do Fluminense no CT Carlos Castillo (Foto: Marcelo Gonçalves/ Fluminense FC)

O cenário mais simples para o Fluminense avançar na Libertadores é:

1 - vencer o La Guaira;

2 - torcer para o Bolívar empatar ou perder para o Rivadavia.

Caso isso aconteça, o Tricolor chegaria a oito pontos e terminaria à frente dos bolivianos na tabela.

Existe ainda uma possibilidade de classificação com empate contra o La Guaira, mas ela é mais improvável. Para isso, o Fluminense precisaria torcer por derrota do Bolívar para o Rivadavia e também para que os venezuelanos não vençam os argentinos nesta rodada.

O jogo entre La Guaira e Independiente Rivadavia acontece nesta quinta-feira (21), na Venezuela. Para o Fluminense, os melhores resultados são empate ou vitória dos argentinos, que já garantiram vaga antecipada no mata-mata.

O que vem por aí?

O próximo compromisso do Fluminense é contra o Mirassol, no sábado (23), pelo Campeonato Brasileiro, fora de casa.

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