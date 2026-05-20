São Paulo vive expectativa para Marcos Antonio e Artur contra o Botafogo; entenda

O São Paulo está estudando dois casos para o jogo de sábado (23), contra o Botafogo. No caso, Marcos Antonio e Artur, que vivem situações diferentes. A partida vale pelo Campeonato Brasileiro e acontecerá no Morumbis.

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Marcos Antonio trata lesão

Um dos pilares do meio-campo, Marcos Antonio se lesionou no dia 15 de abril. O meia sofreu uma lesão no músculo reto femoral da coxa direita. O São Paulo enxerga uma evolução boa do jogador, que voltou a treinar no gramado no domingo.



Se tudo correr bem, o Tricolor pretende contar com Marcos Antonio como reforço já contra o Botafogo. O atleta está em processo de transição física. O time treina mais três dias, agora já sob o comando de Dorival Júnior em todas as etapas.

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Marcos Antonio foi um dos destaques na última temporada e é uma das principais peças do meio-campo (Foto: Instagram Marcos Antônio)

E Artur?

O caso Artur passa por um lado contratual. Titular, está emprestado pelo Botafogo. Em cláusula, é previsto que Artur não possa defender o São Paulo contra o time que detém seus direitos, somente mediante o pagamento de multa - que gira em torno dos R$ 2 milhões.

Artur é titular no elenco do São Paulo (Foto: Rodilei Morais /Fotoarena/Folhapress)

Porém, do lado do time carioca, Ferraresi também está emprestado. O Lance! apurou que o São Paulo vai tentar um acordo de "um pelo outro", e assim, nenhuma das partes pagaria nada pelo uso dos jogadores.