Lateral do Mirassol celebra classificação histórica na Libertadores

O Mirassol continua quebrando barreiras e elevando o patamar de sua trajetória no futebol sul-americano. Na noite da última terça-feira (19), o Leão venceu o Always Ready por 2 a 1 e carimbou, com uma rodada de antecedência, o passaporte para as oitavas da Libertadores. O feito é ainda mais impressionante por se tratar da primeira participação do clube paulista no torneio continental.

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Jogadores do Mirassol comemoram gol marcado contra o Always Ready, da Bolívia, pela fase de grupos da Libertadores (Foto: Daniel Duarte / AFP)

Mesmo com o mando de campo do adversário — a partida foi realizada no Paraguai devido à situação política na Bolívia — o time comandado por Mozart mostrou personalidade. Com o resultado, o Mirassol chegou aos 12 pontos e manteve o aproveitamento sólido como visitante.

Titular no confronto, o lateral Igor Cariús não escondeu a emoção após o apito final. Para o jogador, a classificação é o reflexo de um trabalho sólido que vem sendo feito no Maião.

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— É um momento muito especial para todos nós. Fizemos uma grande partida, conseguimos impor o nosso ritmo mesmo fora de casa e conquistamos uma vitória muito importante. Estamos fazendo história com essa classificação logo na nossa primeira Libertadores. Ainda temos mais um jogo e vamos em busca da liderança do grupo — afirmou o lateral.

O duelo teve um sabor ainda mais especial para Cariús, que fez sua estreia oficial na competição. Atuando de forma improvisada na lateral direita, o jogador foi um dos pilares defensivos da equipe. Ele revelou que a facilidade em jogar nos dois lados do campo vem de uma curiosidade do início da carreira.

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— Muito feliz por estrear na Libertadores, era um sonho disputar essa competição. No começo da carreira eu era destro, mas por conta de uma lesão passei a jogar com a esquerda e acabei me adaptando. Hoje consigo atuar dos dois lados e estou sempre pronto para ajudar o Mirassol da maneira que o treinador precisar — explicou.

O que vem por aí para o Mirassol?

O Mirassol agora pode garantir a liderança do Grupo G sem sequer entrar em campo. Caso LDU e Lanús empatem nesta quarta-feira (20), o clube paulista assegura o primeiro lugar da chave de forma definitiva.

O próximo compromisso do Leão é pelo Brasileirão, no sábado, contra o Fluminense, no estádio Maião. Pela Libertadores, o time fecha a fase de grupos na próxima terça-feira (26), contra o Lanús, na Argentina, buscando confirmar a vantagem de decidir em casa no mata-mata.

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