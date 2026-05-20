Bruno Lazaroni critica arbitragem após derrota do Vasco: 'Prejudicou a gente'

Com Renato Gaúcho suspenso pela Conmebol e Marcelo Salles expulso ainda no primeiro tempo, coube ao auxiliar Bruno Lazaroni conceder a entrevista coletiva após a derrota do Vasco para o Olimpia, pela Copa Sul-Americana. O treinador interino reclamou bastante da arbitragem, especialmente do critério adotado durante a partida.

continua após a publicidade

➡️ Veja gols em Olimpia x Vasco: Cuesta, Matteo, Sandoval e Sebastián marcam

Segundo Lazaroni, o Vasco executava bem a estratégia planejada para o confronto até o lance que originou o segundo gol da equipe paraguaia.

— Tínhamos uma estratégia clara de dar a bola para o Olimpia e, quando eles chegassem em bloco médio, recuperar para criar oportunidades em transição ofensiva. A estratégia praticamente deu certo em boa parte do jogo. Tivemos a oportunidade de fazer o gol e matar o jogo, mas, sinceramente, eu gostaria de falar um pouco: o critério não foi o mesmo para as duas equipes — afirmou.

O auxiliar também lamentou a falta de eficiência do Vasco nos contra-ataques e voltou a questionar a arbitragem no lance decisivo da partida.

continua após a publicidade

— A gente teve duas transições que poderiam ter terminado no mínimo em finalizações ou em gols. Infelizmente, a falta que originou o segundo gol ele não deu para a gente o jogo inteiro. Aí o juiz de linha vai lá, marca a falta e ele aceita esse critério. Isso prejudicou a gente na partida — disse.

Sobre a expulsão vascaína, Lazaroni concordou com a decisão da arbitragem e saiu em defesa do jogador, destacando a pouca experiência do atleta na temporada.

continua após a publicidade

— A expulsão foi correta. É um menino, a gente não pode responsabilizar. É a primeira partida que ele faz no ano como titular. Já tinha entrado em outras oportunidades, mas infelizmente foi um momento crucial da partida — comentou.

Vasco foi derrotado pelo Olimpia e perdeu a liderança do Grupo G (Foto: JOSE BOGADO / AFP)

🎁 Ganhe R$5 toda semana em aposta grátis na Superbet

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

Por fim, o auxiliar reconheceu que o resultado complicou a situação do Vasco na luta pela classificação à próxima fase da Sul-Americana.

— Claro que ficou mais difícil, porque agora não dependemos apenas do nosso resultado. Mas vamos encarar como encaramos todos os jogos dessa fase, em busca da vitória. Depois que acabar a partida vamos saber quem passou em primeiro e em segundo — concluiu.

➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco

OLIMPIA-PAR X VASCO

5ª RODADA - GRUPO G - COPA SUL-AMERICANA

📆 Data e horário: quarta-feira, 20 de maio de 2026, às 19h (de Brasília)

📍 Local: Defensores del Chaco, em Assunção (PAR);

🟨 Árbitro: Wilmar Roldán (COL);

🚩 Assistentes: Alexander Guzman (COL) e Sebastian Vela (COL);

🖥️ VAR: David Rodríguez (COL).

⚽ Gols: Cuesta (VAS) e Mateo Gamarra (OLI), Sebástian Ferreira (OLI) e Sandoval (OLI)

🟨 Cartões amarelos: Alex Franco (OLI), Bentaberry (OLI), Avellar (VAS), Tchê Tchê (VAS) e Hugo Moura (VAS)

🟥 Cartões vermelhos: Marcelo Salles (Técnico-VAS) e João Victor Fonseca (VAS)

Escalação do Olimpia

Olveira; Cáceres, Bentaberry, Mateo Gamarra e Alan Rodríguez; Alfaro, Alex Franco (Lezcano) e Quintana; Fernando Cardozo (Alfonso), Delmás (Sandoval) e Alcaraz.

Escalação do Vasco

Léo Jardim; João Vitor Fonseca, Cuesta, Lucas Freitas e Avellar (Samuel); Hugo Moura, Ramon Rique (Walace Falcão) e Tchê Tchê; Nuno Moreira (Matheus França), Marino (JP) e David (Brenner).

Para acompanhar as notícias do Vasco, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.