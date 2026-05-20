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Gabigol desabafa após Santos sofrer empate: 'Joguei bem, mas não adiantou p**** nenhuma'

Camisa 9 marcou um dos gols do Santos e saiu de campo irritado com o resultado na Sul-Americana

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Rafaela Cardoso
São Paulo (SP)
Dia 20/05/2026
22:44
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Gabigol em ação pelo Santos (Foto: Jota Erre/AGIF/Folhapress)
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Santos decepcionou sua torcida mais uma vez e ficou no empate por 2 a 2, na noite desta quarta-feira (20), diante do San Lorenzo, pela quinta rodada da Copa Sul-Americana, na Vila Belmiro. O Peixe chegou a abrir 2 a 0 no primeiro tempo, com gols de Gabriel Bontempo e Gabigol, mas sofreu na etapa complementar.

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Autor de um dos gols da partida, o atacante Gabigol saiu de campo irritado com o resultado, que complicou ainda mais a situação do Peixe na competição continental.

— Uma m****. Não adiantou p**** nenhuma. Não conseguimos manter a consistência, acabamos indo para trás, deixamos de jogar e damos chance para eles. É complicado — desabafou o camisa 9 do Santos.

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— Eu posso falar aqui milhares de motivos que nos fizeram tomar o empate, mas também tem coisas boas, mas não adianta de nada. Joguei bem, fiz gol, dei assistência, mas, no final, não adiantou m**** nenhuma — concluiu Gabigol.

O time comandado por Cuca segue sem vencer na Sul-Americana e continua na lanterna do Grupo D, com apenas quatro pontos até aqui. Com a série de resultados ruins na competição, o time brasileiro não tem mais chances de se classificar direto às oitavas de final.

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Para ir ao menos aos playoffs, o Santos precisa vencer o Deportivo Cuenca-EQU, além de torcer por um tropeço do Deportivo Recoleta-PAR.

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Agenda do Santos:

23.05 (sábado) - Grêmio x Santos - 19h - Arena do Grêmio - Brasileirão (17ª rodada)

26.05 (terça-feira) - Santos x Deportivo Cuenca (Equador) - 21h30 - Vila Belmiro - Sul-Americana (6ª rodada - Grupo D)

30.05 (sábado) - Santos x Vitória - 21h - Vila Belmiro - Brasileirão (18ª rodada)

(Foto: Jota Erre/AGIF/Folhapress)
(Foto: Jota Erre/AGIF/Folhapress)

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