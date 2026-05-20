O Flamengo está enfrentando o Estudiantes (ARG) na noite desta quarta-feira (20), às 21h30 (de Brasília), pela quinta rodada da fase de grupos da Libertadores. A partida no Maracanã, que pode confirmar a classificação do time brasileiro às oitavas de final, teve como protagonista um lance de possível pênalti em Bruno Henrique.

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Aos 32 minutos do primeiro tempo, Bruno Henrique é lançado por Carrascal por cima e cai na área após o toque de Meza. O árbitro marcou o pênalti em campo, no entanto, o VAR chamou e disse que o toque de Meza aconteceu fora da área.

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O árbitro então cancelou o pênalti e deu a falta na entrada na área. Veja o lance:

Nas redes sociais, torcedores discordaram da decisão do árbitro e apontaram que a decisão final deveria ter sido expulsão e a marcação de pênalti.

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Veja a repercussão:

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Jogadores do Flamengo perfilados antes de enfrentar o Estudiantes na partida de ida. (Foto: Juan Mabromata/AFP)

Flamengo x Estudiantes: onde assistir, horário e escalações

✅ FICHA TÉCNICA

FLAMENGO X ESTUDIANTES

LIBERTADORES - FASE DE GRUPOS

📆 Data e horário: quarta-feira, 20 de maio de 2026, às 21h30 (de Brasília)

📍 Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

📺 Onde assistir: TV Globo, GETV e Paramount+

ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Esteban Ostojich (URU)

🚩 Assistentes: Martin Soppi (URU) e Horacio Ferreiro (URU)

🖥️ VAR: Leodan González (URU)

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