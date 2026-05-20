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Abel surpreende e altera escalação do Palmeiras em jogo decisivo pela Libertadores

Alviverde necessita de uma vitória simples em casa para garantir vaga no mata-mata

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Vitor Palhares
São Paulo (SP)
Dia 20/05/2026
20:18
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Flaco López comemora gol ao lado de Andreas Pereira (Foto: Paulo Lopes / BW Press / Folhapress)
imagem cameraFlaco López comemora gol ao lado de Andreas Pereira (Foto: Paulo Lopes / BW Press / Folhapress)
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O Palmeiras está escalado para enfrentar o Cerro Porteño na noite desta quarta-feira, no Allianz Parque, pela quinta rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. Com oito pontos, a equipe comandada por Abel Ferreira lidera o Grupo F, um à frente dos paraguaios, que ocupam a segunda colocação.

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Carlos Miguel segue como titular no gol. O capitão Gustavo Gómez forma dupla de zaga ao lado de Murilo. O argentino Giay atua pela direita, com Arthur, Cria da Academia, efchando o sistema defensivo pela esquerda.

O meio-campo apresenta a principal novidade da equipe. Emiliano Martínez assume uma vaga entre os titulares. Andreas Pereira, Marlon Freitas e Jhon Arias completam o setor. No ataque, Flaco López, artilheiro da equipe na temporada, e Allan fecham os onze iniciais.

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Escalação do Palmeiras

Carlos Miguel; Giay, Gustavo Gómez, Murilo e Arthur; Marlon Freitas, Emiliano Martínez, Andreas Pereira, Jhon Arias e Allan; Flaco López.

Banco de reservas: Marcelo Lomba, Jefté, Paulinho, Khellven, Mauricio, Evangelista, Luighi, Riquelme, Koné, Erick Belé, Larson e Luis Pacheco.

Desfalques: Joaquín Piquerez (cirurgia no tornozelo direito), Vitor Roque (cirurgia no tornozelo esquerdo), Bruno Fuchs (lesão na coxa direita), Benedetti (entorse no tornozelo direito), Felipe Anderson (lesão na coxa esquerda) e Ramón Sosa (entorse no tornozelo esquerdo).

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Jhon Arias disputa bola em Palmeiras x Cruzeiro (Foto: Vilmar Bannach/Ekobanpress/Folhapress).
Jhon Arias durante disputa de bola em partida entre Palmeiras e Cruzeiro, em Barueri, pelo Campeonato Brasileiro (Foto: Vilmar Bannach/Ekobanpress/Folhapress).

Grupo F

    1.
  1. Palmeiras: 8 pontos (3+)
    2. 2.
  2. Cerro Porteño-PAR: 7 pontos (1+)
    3. 3.
  3. Sporting Cristal-PER: 6 pontos (0)
    4. 4.
  4. Junior Barranquilla-COL: 1 ponto (-4)

Calendário do Palmeiras até a Copa do Mundo

  • 20/05 - Palmeiras x Cerro Porteño - Libertadores
  • 23/05 - Flamengo x Palmeiras - Brasileirão
  • 28/05 - Palmeiras x Junior Barranquilla - Libertadores
  • 31/05 - Palmeiras x Chapecoense - Brasileirão

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