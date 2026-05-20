Abel surpreende e altera escalação do Palmeiras em jogo decisivo pela Libertadores
Alviverde necessita de uma vitória simples em casa para garantir vaga no mata-mata
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O Palmeiras está escalado para enfrentar o Cerro Porteño na noite desta quarta-feira, no Allianz Parque, pela quinta rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. Com oito pontos, a equipe comandada por Abel Ferreira lidera o Grupo F, um à frente dos paraguaios, que ocupam a segunda colocação.
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Carlos Miguel segue como titular no gol. O capitão Gustavo Gómez forma dupla de zaga ao lado de Murilo. O argentino Giay atua pela direita, com Arthur, Cria da Academia, efchando o sistema defensivo pela esquerda.
O meio-campo apresenta a principal novidade da equipe. Emiliano Martínez assume uma vaga entre os titulares. Andreas Pereira, Marlon Freitas e Jhon Arias completam o setor. No ataque, Flaco López, artilheiro da equipe na temporada, e Allan fecham os onze iniciais.
Escalação do Palmeiras
Carlos Miguel; Giay, Gustavo Gómez, Murilo e Arthur; Marlon Freitas, Emiliano Martínez, Andreas Pereira, Jhon Arias e Allan; Flaco López.
Banco de reservas: Marcelo Lomba, Jefté, Paulinho, Khellven, Mauricio, Evangelista, Luighi, Riquelme, Koné, Erick Belé, Larson e Luis Pacheco.
Desfalques: Joaquín Piquerez (cirurgia no tornozelo direito), Vitor Roque (cirurgia no tornozelo esquerdo), Bruno Fuchs (lesão na coxa direita), Benedetti (entorse no tornozelo direito), Felipe Anderson (lesão na coxa esquerda) e Ramón Sosa (entorse no tornozelo esquerdo).
Grupo F
- Palmeiras: 8 pontos (3+)
- Cerro Porteño-PAR: 7 pontos (1+)
- Sporting Cristal-PER: 6 pontos (0)
- Junior Barranquilla-COL: 1 ponto (-4)
Calendário do Palmeiras até a Copa do Mundo
- 20/05 - Palmeiras x Cerro Porteño - Libertadores
- 23/05 - Flamengo x Palmeiras - Brasileirão
- 28/05 - Palmeiras x Junior Barranquilla - Libertadores
- 31/05 - Palmeiras x Chapecoense - Brasileirão
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