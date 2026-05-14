Veja gol em Corinthians x Barra-SC: Yuri Alberto abre o placar

O Corinthians venceu o Barra-SC, com gol aos 38 minutos do segundo tempo, na Neo Química Arena, pelo jogo de volta da quinta fase da Copa do Brasil.

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O gol foi marcado por Yuri Alberto, após uma bela jogada construída pelo ataque corintiano. Tudo começou com Allan, que desarmou no meio-campo e viu a bola sobrar para Rodrigo Garro. O camisa 8 avançou com liberdade e encontrou Yuri Alberto em velocidade.

Com categoria, o atacante encobriu o goleiro Ewerton e marcou um belo gol para colocar o Timão em vantagem na partida.

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Veja o gol:

O Corinthians já havia vencido o jogo de ida por 1 a 0, em Florianópolis, e entrou em campo podendo empatar para garantir vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil.

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Yuri Alberto abriu o placar para o Corinthians contra o Barra-SC. (Foto: Peter Leone/Ofotográfico/Folhapress)

Como foi o jogo?

A primeira etapa do Corinthians teve a posse de bola característica das equipes de Fernando Diniz, mas foi pouco eficiente e também pouco agressiva. A principal chance veio com Rodrigo Garro, aos 11 minutos, ao acertar a trave em cobrança de falta, e com Yuri Alberto, aos 20, em chute de dentro da área. Já o Barra tentou escapar em contra-ataques, mas teve dificuldades para criar chances reais de gol.

O Corinthians tentou furar a defesa na segunda etapa de várias formas. Em cobrança de falta de Garro, em finalização de fora da área de Gabriel Paulista ou em lance de velocidade de Kaio César. Mas coube a Yuri Alberto, na reta final da partida, garantir a vitória do Timão.

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