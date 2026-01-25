Veja as escalações de Vitória e Bahia pelo Campeonato Baiano

Vitória e Bahia se enfrentam a partir das 16h deste domingo (horário de Brasília), no Barradão, em jogo válido pela quinta rodada do Baianão que marca o primeiro clássico da temporada e também o último teste das equipes antes do início do Campeonato Brasileiro. Enquanto o Rubro-Negro vai com força máxima para a partida, o Tricolor poupa algumas peças em rodízio promovido por Rogério Ceni.

Com cinco reforços reforços relacionados para o jogo, o Vitória de Jair Ventura entra com um time muito parecido em relação ao que bateu a Juazeirense por 4 a 0 na última quarta-feira. A única mudança é a entrada do zagueiro Zé Marcos na vaga de Edu, que sequer foi relacionado para o jogo.

Já o Bahia entra em campo com um time bem modificado em relação ao que bateu o Barcelona de Ilhéus por 5 a 1 na última terça-feira. Só o goleiro Ronaldo, o volante Caio Alexandre e o atacante Ademir são os remanescentes na equipe titular de Rogério Ceni.

Escalações de Vitória e Bahia

Neste cenário, o Vitória vai a campo com: Gabriel Vasconcelos; Mateus Silva, Zé Marcos, Camutanga, Riccieli e Ramon; Baralhas e Caíque Gonçalves; Erick, Aitor Cantalapiedra e Renato Kayzer.

Já o Bahia de Rogério Ceni começa com: Ronaldo, Román, Gabriel Xavier, Kanu e Iago Borduchi; Caio Alexandre, Erick e Rodrigo Nestor; Ademir, Cauly e Ruan Pablo.

VITÓRIA x BAHIA

5ª RODADA - CAMPEONATO BAIANO

📆 Data e horário: domingo, 25 de janeiro de 2026, às 16h (de Brasília);

📍 Local: Barradão, Salvador;

📺 Onde assistir Vitória x Bahia: TVE;

🟨 Árbitro: Wagner Francisco Silva Souza;

🚩 Assistentes: Luanderson Lima dos Santos e Daniella Coutinho Pinto;

4️⃣ Quarto árbitro: Emerson Souza Silva;

📺 VAR: Diego Pombo Lopez.