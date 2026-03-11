Atlético-MG recebe o Inter em busca de primeira vitória no Brasileiro e reação na temporada
Galo tem duas derrotas e dois empates na competição
O Atlético recebe o Internacional em busca da primeira vitória no Campeonato Brasileiro e de uma reação na temporada. As equipes se enfrentam nesta quarta-feira (11), às 21h30, na Arena MRV, em jogo válido pela quinta rodada da competição.
O objetivo do Galo é virar a página após a derrota na final do Campeonato Mineiro e iniciar uma recuperação no Brasileirão. Nas quatro primeiras rodadas do torneio nacional, a equipe soma dois empates e duas derrotas, e ainda busca o primeiro triunfo.
Domínguez em busca do equilíbrio no Atlético
A temporada atleticana começou abaixo do esperado. A hegemonia construída nos últimos anos no Campeonato Mineiro, que costumava garantir ao clube um início de ano com título, não se repetiu em 2026. Além disso, o planejamento inicial com o técnico Jorge Sampaoli foi interrompido após atuações irregulares e resultados pouco convincentes.
Para o seu lugar, o clube apostou no argentino Eduardo Domínguez, que chegou com a missão de reorganizar a equipe e melhorar o desempenho dentro de campo. Domínguez também busca a primeira vitória no comando do alvinegro: nos dois primeiros jogos, teve uma derrota e um empate.
Um dos principais desafios do treinador é ajustar o sistema defensivo. O time tem apresentado fragilidades na defesa e sofrido muitos gols nas últimas partidas. A missão do novo técnico é fortalecer o setor para dar mais equilíbrio à equipe e, a partir disso, buscar melhores resultados.
Diante do Internacional e com o apoio da torcida na Arena MRV, Domínguez terá a oportunidade de iniciar uma nova fase no clube, com atuações mais consistentes e resultados que possam recolocar o Atlético no caminho das vitórias.
