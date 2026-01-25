Antes mesmo da bola rolar pelo primeiro clássico Ba-Vi deste ano, os rubro-negros tiveram motivos de sobra para comemorar. Um dos mais ilustres torcedores do Vitória, o ator Wagner Moura foi indicado ao Oscar de melhor ator pelo trabalho feito no filme "O Agente Secreto" e vai receber calorosas homenagens no Barradão na tarde deste domingo, pela quinta rodada do Campeonato Baiano.

Wagner nunca escondeu sua paixão pelo Vitória e uma das suas frases mais emblemáticas vai estar estampada em uma camisa especial que os atletas vão usar quando entrarem em campo: "Ser Vitória é uma parte fundamental da minha vida".

Mas as ações não param por aí. As bandeirinhas de escanteio no estádio e a braçadeira são personalizadas em homenagem ao artista, e o clube também vai exibir uma faixa institucional durante a execução dos hinos.

Vale lembrar que Wagner Moura foi o primeiro ator brasileiro a vencer o Globo de Ouro e também a ser indicado ao prêmio de melhor ator no Oscar. O longa "O Agente Secreto" também venceu o prêmio de melhor filme de língua não-inglesa no Globo de Ouro. Além de melhor ator com Wagner Moura, a obra foi indicada a outros quatro prêmios no Oscar: melhor elenco; melhor filme internacional; e melhor filme.

— Sempre que possível, Wagner Moura promove o nome do clube, está na nossa torcida e celebra nossas conquistas. Agora, é a nossa vez de vestir a camisa para estar na torcida e celebrar suas vitórias. Além disso, já tivemos a oportunidade de o homenagear em 2024, mas sabemos que Wagner Moura é muito Vitória e esta é apenas a primeira ação que preparamos para ele em 2026. Temos outras ações programadas para os próximos meses e já estamos em contato para trazê-lo ao Barradão para receber o abraço da torcida — afirmou Guilherme Queiroz, gerente de marketing do Vitória.

Torcedor do Vitória, Wagner Moura é indicado ao Oscar de melhor ator (Foto: Michael Tran/AFP)

Último teste para Vitória e Bahia

De volta para o futebol, o clássico Ba-Vi deste domingo marca o primeiro e único grande teste para Bahia e Vitória antes do início do Brasileirão, nesta quarta-feira. Enquanto o Vitória recebe o Remo no Barradão às 19h (de Brasília), o Bahia visita o Corinthians, às 20h, na Vila Belmiro.