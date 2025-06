Mais um lance polêmico gerou discussões em uma partida do Brasileirão. Desta vez, a expulsão de Hurtado logo no início do jogo entre Bragantino e Bahia na última quinta-feira, pela 12ª rodada do Brasileirão, foi motivo de muita reclamação dos atletas do Massa Bruta e abriu caminhos para uma vitória tranquila do Tricolor por 3 a 0, em Bragança Paulista.

Em áudio divulgado pela CBF, é possível perceber que o árbitro Lucas Paulo Torezin (PR), que estava próximo à disputa de bola entre Hurtado e Ademir na entrada área, afirma que não houve falta, apesar de um dos bandeirinhas sinalizar a infração.

Os profissionais na cabine do VAR durante a partida entre Bragantino e Bahia, porém, viram a carga de Hurtado no atacante tricolor e sugeriram a revisão. O árbitro, então, mudou de ideia e deu o cartão vermelho para o atleta do Massa Bruta aos 10 minutos do primeiro tempo.

A cabine do VAR era comandada por Rodolpho Toski Marques (PR), com auxílio de Ivan Carlos Bohn (PR), Antônio Magno Lima Cordeiro (CE) e Silvia Regina de Oliveira (SP).

Leia parte do diálogo do árbitro com o VAR

Momento da falta cometida por Hurtado em Ademir; lateral foi expulso do jogo entre Bragantino e Bahia após análise do VAR (Foto: Rafael Rodrigues / EC Bahia)

Lucas Paulo Torezin: - Para mim segue… Eu não vejo braço.

Rodolpho Toski Marques (VAR): - Temos uma bola em baixa velocidade e um atleta que teria que ganhar espaço correndo em velocidade.

AVAR: - Nós temos a falta, um braço nas costas.

Rodolpho Toski Marques (VAR): - Ele [Ademir] enfrentaria o goleiro, enquanto esse jogador 34 [Hurtado] está a uma distância longa. Tem um abraço nas costas impactando o movimento do atacante.

Rodolpho Toski Marques (VAR): - Ele [Hurtado] faz uma carga nas costas.

Rodolpho Toski Marques (VAR): - O atacante [Ademir] tem preferência na jogada e o 34 [Hurtado] está longe. Ele enfrentaria o goleiro claramente.

Lucas Paulo Torezin: - Tiro livre direto e cartão vermelho.

Depois da expulsão, o Bragantino não se encontrou mais no jogo e viu o Bahia dominar as ações e construir a larga vantagem por 3 a 0 para encostar no G-4 do Brasileirão.