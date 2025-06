O Bahia foi até o estádio Cícero de Souza Marques na noite da última quinta-feira (12) e não tomou conhecimento do Bragantino, uma das sensações do Brasileirão. Com um jogador a mais desde os 10 minutos de jogo, o Tricolor criou chances, fez 3 a 0 e poderia ter saído com um placar ainda maior de Bragança Paulista. Mais do que a pior derrota do Massa Bruta na temporada, esse placar mostra que a equipe de Rogério Ceni está pronta para brigar na parte de cima da tabela.

Quando a rodada começou, o Bahia estava na sétima posição, com 18 pontos, enquanto o Bragantino era o terceiro, com 23. Para o time paulista, bastava uma vitória simples para assumir a liderança do Brasileirão durante toda a parada para o Mundial de Clubes. Mas, em nenhum momento, o time esteve perto de passar à frente do placar.

O lance que muda tudo

Momento da falta cometida por Hurtado em Ademir (Foto: Rafael Rodrigues / EC Bahia)

O jogo que estava truncado e sem chances para nenhuma das equipes, ganhou outros contornos a partir dos oito minutos do primeiro tempo, quando Ademir aproveitou falha de Pedro Henrique, ganhou da defesa com facilidade e foi derrubado por Andrés Hurtado na entrada da área em lance iminente de gol. O árbitro mandou seguir em um primeiro momento, mas, com auxílio do VAR, voltou atrás da decisão, marcou a falta e expulsou o lateral equatoriano.

O Bahia demorou para entender qual seria a dinâmica do confronto a partir desse lance e só começou a destravar na reta final do primeiro. Daí em diante só deu Bahia.

Bahia venceu e convenceu

Juba comemora gol do Bahia contra o Bragantino pelo Brasileirão (Foto: Rafael Rodrigues / EC Bahia)

O primeiro gol finalmente saiu aos 39 minutos, quando Juba tabelou bonito com Willian José, em uma das raras articulações do Bahia por dentro da defesa do Bragantino, e apareceu livre na área para empurrar a bola entre as pernas de Cleiton. Não satisfeito, o Tricolor seguiu em cima e criou uma chance clara com Jean Lucas antes de ampliar o placar, ainda no primeiro tempo.

Em jogada marcada por novo passe decisivo de Willian José para quebrar a linha de defesa adversário, Everton Ribeiro parou em defesa de Cleiton em finalização na grande área, mas contou com a sorte e com desvio em Guilherme Lopes, que fez um gol contra aos 51 minutos. À esta altura, o Bragantino seguia sem reação, enquanto o Esquadrão estava com controle total do jogo.

Para se ter uma ideia, ao fim do duelo, foi registrada uma posse de bola de 67% para o Bahia, que deu 726 passes, contra 337 do time paulista. Uma prova do domínio tricolor que deu frutos aos 29 minutos da etapa final, em bonito gol marcado por Michel Araújo. Mas o Bahia poderia ter ampliado em chances desperdiçadas por Kayky e Cauly, o que mostra que, mesmo com controle absoluto do jogo, o time ainda peca no acabamento das jogadas em alguns momentos.

Ademir faz bonita jogada e deixa defensor do Bragantino no chão (Foto: Rafael Rodrigues / EC Bahia)

No fim, o 3 a 0 foi suficiente para o Bahia acabar com o jejum de nunca ter vencido o Bragantino fora de casa e mostrar que chega forte na briga pelo G-4 do Brasileirão. Invicto em casa e consciente a ponto de bater Bragantino e Palmeiras fora, o Tricolor, mesmo com três pontos a menos em relação à 12ª rodada de 2024, mostra que pode ir além no campeonato com um elenco mais maduro e robusto. Com 21 pontos, o time está na quinta posição, com um a menos em relação ao quarto colocado Palmeiras.