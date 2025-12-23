Juventude anuncia prorrogação do vínculo de Jandrei, emprestado pelo São Paulo

O Juventude confirmou na noite desta terça-feira (23) a prorrogação do empréstimo de Jandrei. Emprestado ao São Paulo, o goleiro seguirá na equipe gaúcha por mais uma temporada.

continua após a publicidade

Jandrei havia sido emprestado ao Juventude neste ano, com contrato válido inicialmente até o fim de 2025. Após novas conversas entre as partes, ficou definida a extensão do vínculo, com o Tricolor permanecendo responsável por cerca de 30% dos vencimentos do jogador.

Na última temporada, o goleiro atuou em 19 partidas pelo Juventude, todas como titular. Pelo São Paulo, entrou em campo cinco vezes, totalizando 24 jogos ao longo do ano.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

- Renovado! Jandrei segue no Ju em 2026. O goleiro acertou sua permanência no Verdão por mais uma temporada e continua no Clube por empréstimo junto ao São Paulo. Vestindo o manto alviverde, disputou 19 partidas e conquistou rapidamente a confiança da torcida Jaconera. Seguimos Juntos - escreveu o Juventude nas redes sociais.

O Juventude foi rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro, após encerrar a competição em penúltimo lugar na tabela. O São Paulo também divulgou uma nota oficial sobre o assunto.

continua após a publicidade

Jandrei deixou o São Paulo em agosto deste ano (Foto: Rubens Chiri / São Paulo)

Veja a nota oficial do São Paulo

O São Paulo acertou nesta terça-feira (23) um novo empréstimo do goleiro Jandrei ao Juventude, desta vez até 31 de dezembro de 2026, mesma data em que se encerra o contrato do atleta com o Tricolor.

Entre agosto e dezembro de 2025, o jogador de 32 anos já havia defendido a equipe de Caxias do Sul por empréstimo.

Jandrei chegou ao São Paulo em 2022 e disputou 72 partidas desde então, participando das conquistas da Copa do Brasil de 2023 e da Supercopa Rei de 2024.