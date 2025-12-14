Gabigol precisava converter sua cobrança para colocar o Cruzeiro na final da Copa do Brasil, mas cobrou fraco e Hugo Souza defendeu, posteriormente resultando na classificação do Corinthians. Veja o lance;

Dorival Júnior chega à sua terceira final de Copa do Brasil em quatro anos, fazendo valer mais uma vez a sua alcunha de "copeiro".

Primeiro finalista da Copa do Brasil

O Corinthians bateu o Cruzeiro após ser derrotado por 2 a 1 no tempo normal e ficar a um pênalti da desclassificação. Hugo Souza, porém, pegou os pênaltis de Gabigol e Wallace, e Breno Bidon marcou o gol do 5 a 4 que rendeu ao time paulista a vaga na decisão. Na final, o time vai enfrentar o vencedor de Fluminense e Vasco.

Gabigol e Wallace perdem pênaltis, e Corinthians se classifica

Matheus Pereira abriu as cobranças e marcou. Yuri Alberto bateu o primeiro para o Corinthians, mas o goleiro do Cruzeiro defendeu. Wanderson colocou o Cruzeiro em vantagem e Memphis marcou o primeiro para os donos da casa. William cobrou e fez 3 a 1 para o Cruzeiro. Garro foi para a bola fazer a terceira cobrança do Corinthians e diminuiu para 3 a 2. Lucas Silva marcou o quarto do Cruzeiro e jogou a pressão para Vitinho, que não podia errar. O atacante cobrou no cantinho e marcou o terceiro do Timão. Gabigol precisava marcar para colocar o Cruzeiro na final, mas cobrou fraco e Hugo Souza defendeu. Gustavo Henrique cobrou na sequência, empatou em 4 a 4 e levou a decisão para as cobranças alternadas.

Wallace, que entrou nos acréscimos, cobrou mal e Hugo Souza defendeu. Breno Bidon foi para a cobrança e marcou o gol da classificação, fazendo a Neo Química Arena explodir em êxtase.