O jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil aconteceu neste domingo (14), às 18h. O Corinthians bateu o Cruzeiro por 5 a 4 nos pênaltis, depois de um 2 a 1 favorável ao celeste no tempo normal. Com o passaporte já carimbado para a final, o Timão também garantiu mais R$ 9.922.500 milhões com a classificação.

Na final, o Corinthians já tem garantido mais R$ 33,075 milhões caso seja vice campeão. Ficando em segundo, o valor acumulado em premiações durante toda a competição será de R$ 51,376 milhões. Se vencer o título da Copa do Brasil, o Timão garante mais R$ 77,175 milhões, totalizando R$ 91,801 milhões.

Como funciona a premiação da Copa do Brasil?

Premiações da Copa do Brasil 2025 a cada fase

1ª fase: R$ 1.543.500

2ª fase: R$ 1.874.250

3ª fase: R$ 2.315.250

Oitavas de final: R$ 3.638.250

Quartas de final: R$ 4.740.750

Semifinal: R$ 9.922.500

Final (vice-campeão): R$ 33.075.000

Final (campeão): R$ 77.175.000

É preciso levar em consideração que Cruzeiro e Corinthians entraram na competição já na 3ª fase.

SAO PAULO (SP) Partida entre Corinthians x Cruzeiro nesse domingo semi final jogo de volta na Neo Quimica Arena (SP) (Foto: Cristiano M Silva/CÃ³digo 19/Gazeta Press)<br><br>

Como foi o jogo

Texto de Thiago Braga

Cruzeiro e Corinthians fizeram uma semifinal eletrizante neste domingo (14). Na Neo Química Arena, o time mineiro dominou a partida até o início do segundo tempo, abriu 2 a 0 no placar, dois gols de Arroyo, mas viu o Corinthians diminuir com Matheus Bidu na etapa final. O 2 a 1 levou a decisão para os pênaltis.

Precisando de dois gols para sair de São Paulo classificado, o Cruzeiro tomou a iniciativa. Controlava o jogo, tentava construir jogadas ofensivas, mas esbarrava na marcação alvinegra.

O Corinthians ameaçava nas bolas paradas e nos contra-ataques. Até que o Cruzeiro conseguiu uma escapada rápida pela esquerda, a bola chegou em Matheus Pereira na área, que acertou um voleio que tinha destino certo, mas a bola parou em uma linda defesa de Hugo Souza. Minutos mais tarde. Matheus Pereira encontrou Kaio Jorge na área. O centroavante cruzeirense obrigou Hugo Souza a mais uma boa defesa. Sinisterra, aposta do técnico Leonardo Jardim, saiu machucado. Arroyo entrou em seu lugar.

Aos 40 minutos, porém, não teve jeito. William acionou Christian na direita. Ele cruzou, Arroyo se antecipou a Matheuzinho e cabeceou sem chance para Hugo Souza. O gol acordou o Corinthians, mas o time seguia com dificuldade em criar jogadas ofensivas. E as equipes foram para o intervalo com o Cruzeiro vencendo.

Dorival Júnior veio com uma mudança importante para o segundo tempo. O técnico do Corinthians tirou Carrillo e colocou Rodrigo Garro e sacou Martínez para a entrada de Raniele. Mas a partida recomeçou com a mesma tônica do primeiro tempo. E o Cruzeiro ampliou a vantagem aos sete minutos. Kaio Jorge escapou livre atrás da zaga dos donos da casa e rolou para Arroyo marcar novamente. A alegria cruzeirense durou pouco. Aos 11 minutos, André Ramalho escorou cobrança de falta de Maycon e Matheus Bidu cabeceou para diminuir o placar.

O gol deu novo ânimo aos donos da casa, que passaram a pressionar o goleiro Cássio, sobretudo com as bolas paradas, agora sob a responsabilidade de Rodrigo Garro. Em uma dessas cobranças de escanteio, a zaga do Cruzeiro deixou Bidu livre, e o lateral acertou o travessão após linda bicicleta.

O Cruzeiro, que dominava o jogo, ficou perdido em campo, enquanto o Corinthians explorava a velocidade de Yuri Alberto para tentar ficar com a bola no campo de ataque.

Após a metade do segundo tempo, as duas equipes passaram a controlar a posse sempre que tinham a bola, evitando correr riscos desnecessários. Em uma última tentativa de empatar o jogo e evitar os pênaltis, Dorival tirou o volante Maycon e colocou o atacante Vitinho. No final, o Timão voltou a pressionar. Nos acréscimos, Leonardo Jardim colocou Gabigol no lugar de Kaio Jorge, Wanderson no lugar de Arroyo e Wallace na vaga de Matheus Henrique. Só que as mudanças não surtiram efeito e a decisão foi para os pênaltis.

Matheus Pereira abriu as cobranças e marcou. Yuri Alberto bateu o primeiro para o Corinthians, e Cássio defendeu. Wanderson colocou o Cruzeiro em vantagem e Memphis marcou o primeiro para os donos da casa. William cobrou e fez 3 a 1 para o Cruzeiro. Garro foi para a bola fazer a terceira cobrança do Corinthians e diminuiu para 3 a 2. Lucas Silva marcou o quarto do Cruzeiro e jogou a pressão para Vitinho, que não podia errar. O atacante cobrou no cantinho e marcou o terceiro do Timão. Gabigol precisava marcar para colocar o Cruzeiro na final, mas cobrou fraco e Hugo Souza defendeu. Gustavo Henrique cobrou na sequência, empatou em 4 a 4 e levou a decisão para as cobranças alternadas.

Wallace, que entrou nos acréscimos, cobrou mal e Hugo Souza defendeu. Breno Bidon foi para a cobrança e marcou o gol da classificação, fazendo a Neo Química Arena explodir em êxtase.