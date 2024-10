Veiga revela frustração no vestiário com empate do Palmeiras

Raphael Veiga marcou seu 100º gol pelo Palmeiras (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 26/10/2024 - 20:09 • São Paulo (SP)

O Palmeiras empatou com o Fortaleza por 2 a 2, no Allianz Parque, em São Paulo. O jogo foi válido pela 31ª rodada do Brasileirão. Raphael Veiga e Estêvão fizeram os gols do Verdão. O clube alviverde assumiu provisoriamente a classificação da competição. Apesar da liderança, o autor do primeiro tento palmeirense lamentou o resultado.

- A gente quer ganhar os jogos, sabemos que nem sempre vai ganhar, a gente fica chateado, vai para casa triste por não ter ganho. Mas é isso, no futebol às vezes a gente faz tudo e não consegue a vitória, outras vezes não faz um jogo bom e sai com a vitória. É valorizar esse ponto, mas ver o que podemos fazer para melhorar - disse Veiga.

Com os mesmos 61 pontos do Botafogo na tabela, que ainda joga nesta rodada, o Palmeiras assumiu a classificação pelo saldo de gols, 28 contra 22 dos cariocas. Restam sete rodadas para o fim do Brasileirão.

A equipe alvinegra encara o Red Bull Bragantino ainda neste sábado (26). Veiga revelou que o sentimento no vestiário alviverde era de frustração pelo Palmeiras não ter aberto dois pontos de vantagem na tabela.

- Sinceramente, quando acaba o jogo a gente fala muito pouco. Todo mundo está de cabeça quente, a gente não fala muito, deixa para falar nos dias da semana. A gente sabe mais do que ninguém o jogo que foi, que poderíamos ter feito para melhorar - completou o meio-campista.

Próximo jogo do Palmeiras

O Verdão enfrenta o Corinthians na próxima rodada do Brasileirão. A partida está marcada para a próxima segunda-feira (4), às 20h (horário de Brasília), na Neo Química Arena. O Palmeiras não perde para o rival desde 2021.