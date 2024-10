Após a morte, Tonhão é homenageado durante jogo do Palmeiras

Tonhão é homenageado por Palmeiras, após sua morte (Foto: Reprodução/Instagram)







Escrito por Lance! • Publicada em 26/10/2024 - 17:57 • São Paulo (SP)

O confronto entre Palmeiras e Fortaleza, neste domingo (26), no Allianz Parque, foi marcado por homenagens a Tonhão, ex-zagueiro do Verdão, que faleceu na última terça-feira (22). O time entrou em campo um patch no uniforme em alusão ao ex-atleta, que fez parte da vitoriosa fase do clube alviverde no início dos anos 1990.

Antes da bola rolar, o Palmeiras exibiu mensagens de antigos companheiros de Tonhão em homenagem ao atleta. Amaral, Evair e outros jogadores marcantes da história do Verdão falaram sobre o ex-zagueiro e lamentaram a sua partida.

A torcida também deixou a sua homenagem. Os palmeirenses entoaram o nome do jogador nas arquibancadas do estádio alviverde, assim como faziam no antigo Palestra Itália, nos anos 1990.

Tonhão disputou 161 jogos com a camisa alviverde entre 1989 e 1996. O jogador conquistou seis títulos pelo Verdão: três Paulistas (1993, 1994, 1996), dois Campeonatos Brasileiros (1993 e 1994) e um Torneio Rio-SP (1993).

Tonhão, ex-jogador do Palmeiras (Foto: Arquivo LANCE!)

Em campo, o Palmeiras luta para assumir a liderança do Brasileirão. O Verdão está há um ponto atrás do Botafogo, o primeiro colocado da competição, que ainda joga na rodada, às 19h (horário de Brasília), em Bragança Paulista.

