Gustavo Gómez lamentou empate do Palmeiras com Fortaleza (Foto: Anderson Romao/AGIF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 26/10/2024 - 20:00 • São Paulo (SP) • Atualizada em 26/10/2024 - 22:14

A disputa no G4 continua agitada, assim, cada ponto pode ser decisivo no final do Campeonato Brasileiro. Neste sábado (26), o Palmeiras empatou por 2 a 2 com o Fortaleza dentro de casa, no Allianz Parque, e é o líder temporário no Brasileirão. Embora no topo da tabela na 31ª rodada, o zagueiro Gustavo Gómez não ficou satisfeito com o resultado do Verdão no duelo.

➡️Palmeiras empata com Fortaleza e é líder provisório no Brasileirão

Com o campeonato ainda aberto, o Palmeiras conquistou mais um ponto, após o empate com o Fortaleza, e está com a mesma pontuação do Botafogo. Ambos clubes estão com 61 pontos. A liderança alviverde é garantida, assim, por saldo de gols, já que o Verdão tem 28, e o Alvinegro, com 22.

Após o confronto, em entrevista ainda em campo, Gustavo Gómez lamentou a falta da vitória, no jogo importante do Palmeiras contra o Leão, mas se manteve positivo sobre os últimos confrontos do Palmeiras pelo Brasileirão.

- A intenção era levar os três pontos, era um jogo importante. Tomamos dois gols que poderíamos fazer melhor, mas é futebol. Ainda temos sete finais pela frente, vamos trabalhar, tenho certeza que ainda vamos lutar até o fim pelo Brasileirão - comentou Gómez.

Como foi o jogo?

O Palmeiras iniciou o jogo com mais iniciativa ofensiva. O Verdão apostou na velocidade dos pontas para furar a defesa do Fortaleza, mas foi com um zagueiro que quase chegou ao primeiro gol do jogo, já aos 16 minutos.

O ímpeto do Fortaleza esfriou aos 24 minutos. Flaco López recebeu bom passe de Raphael Veiga e avançou à grande área. Durante a corrida, o atacante se entrelaçou com o zagueiro Titi e caiu. O árbitro assinalou pênalti. Na cobrança, Raphael Veiga chutou no canto esquerdo e João Ricardo não saiu na foto. Além de abrir o placar para o Palmeiras, o meia fez seu centésimo gol com a camisa do clube alviverde.

A vantagem alviverde não durou muito. Aos 35 minutos, o Fortaleza teve escanteio a seu favor. Martínez cruzou, Felipe Anderson afastou e Hércules emendou um chute de primeira. A finalização acertou a meta defendida por Weverton, que não conseguiu fazer a defesa para o Verdão. A primeira etapa terminou empatada.

Raphael Veiga e Estevão foram os autores dos gols do Palmeiras (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

O Palmeiras voltou do intervalo como começou a partida, no ataque. Aos seis minutos, Caio Paulista arriscou de fora da área e a bola explodiu em Yago Pikachu dentro da área. Após revisão no VAR, Ramon Abatti Abel viu o toque de mão do jogador do Fortaleza e apontou o pênalti, consolidado por Estevão.

O Fortaleza buscou o empate mais uma vez. Aos 17 minutos, Mayke cortou mal um cruzamento na área palmeirense e ajeitou a bola para o meio da área. Moisés recebeu o ‘presente’ e não titubeou. Marcou o segundo gol do Leão. O jogo terminou empatado em 2 a 2.

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

O que vem pela frente?

O Palmeiras volta a entrar em campo no Brasileirão na próxima segunda-feira (4), em um clássico contra o Corinthians. A partida será, às 20h (de Brasília), na Neo Química Arena, em Itaquera (SP).