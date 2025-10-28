Vegetti se isola na artilharia do Brasil em 2025; confira ranking atualizado
Atacante argentino marcou dois no último domingo
Com os dois gols marcados diante do Red Bull Bragantino, na vitória do Vasco por 3 a 0, o argentino Pablo Vegetti despontou na artilharia do futebol brasileiro em 2025. Confira o ranking atualizado;
⚽Artilharia do futebol brasileiro na temporada
- Flaco López - Palmeiras: 23 gols
- Kaio Jorge - Cruzeiro: 20 gols
- Germán Cano - Fluminense: 20 gols
- Arrascaeta - Flamengo: 20 gols
- Allan Patrick - Internacional: 19 gols
- Vitor Roque - Palmeiras: 17 gols
- Tiago Marques - CSA: 17 gols
- Anselmo Ramon - CRB/Goiás: 17 gols
- Hulk - Atlético Mineiro: 16 gols
- Rayan - Vasco: 16 gols
- Willian José - Bahia: 16 gols
- Neto - Confiança: 16 gols
- Giovane Gomes - São José: 16 gols
- Iago Teles - Londrina: 16 gols
- Pedro - Flamengo: 15 gols
- Yuri Alberto - Corinthians: 15 gols
- Braithwaite - Grêmio - 15 gols
- Pedro Raúl - Ceará/Corinthians: 15 gols
- Nicolas - Paysandu/Remo: 15 gols
- André Silva - São Paulo: 14 gols
- Guilherme - Santos: 14 gols
- Derik Lacerda - Sport/Cuiabá: 14 gols
- Boschilia - Opérário: 14 gols
Artilharia entre atacantes da Série A do Brasileirão
🏴☠️Gols de Vegetti em 2025:
Campeonato Carioca: 6 gols
Copa do Brasil: 1 gol
Brasileirão: 14 gols
Copa Sul-Americana: 5 gols
🟢Gols de Flaco López em 2025:
Campeonato Paulista: 4 gols
Brasileirão: 10 gols
Libertadores: 7 gols
Copa do Brasil: 1 gol
Mundial de Clubes: 1 gol
🔵Gols de Kaio Jorge em 2025:
Copa do Brasil: 5 gols
Brasileirão: 15 gols
🟢🔴Gols do Cano em 2025:
Campeonato Carioca: 6 gols
Copa do Brasil: 4 gols
Copa Sul-Americana: 3 gols
Brasileirão: 6 gols
Mundial de Clubes: 1 gol
🔴⚫Gols de Arrascaeta em 2025:
Campeonato Carioca: 2gols
Brasileirão: 15 gols
Libertadores: 2 gols
Mundial de Clubes: 1 gol
🔴⚪Gols de Allan Patrick em 2025:
Campeonato Gaúcho: 3 gols
Brasileirão: 8 gols
Libertadores: 5 gols
Copa do Brasil: 2 gols
🟢Gols de Vitor Roque em 2025:
Brasileirão: 13 gols
Libertadores: 4 gols
⚫Gols de Rayan em 2025:
Copa Sul-Americana: 1 gol
Brasileirão: 11 gols
Copa do Brasil: 4 gols
🐔Gols de Hulk em 2025:
Campeonato Mineiro: 7 gols
Copa do Brasil: 2 gols
Copa Sul-Americana: 3 gols
Brasileirão: 4 gols
🦸Gols de Willian José em 2025:
Campeonato Baiano: 2 gols
Brasileirão: 7 gols
Copa do Brasil: 3 gols
Libertadores: 2 gols
Copa do Nordeste: 2 gols
🔵Gols de Braitwhite em 2025:
Campeonato Gaúcho: 6 gols
Copa do Brasil: 2 gols
Copa Sul-Americana: 1 gol
Brasileirão: 6 gols
⚓Gols de Yuri Alberto em 2025:
Campeonato Paulista: 5 gols
Libertadores: 2 gols
Copa do Brasil: 1 gol
Brasileirão: 7 gols
👴Gols de Pedro Raul em 2025:
Copa do Brasil: 1 gol
Campeonato Paulista: 1 gol
Campeonato Cearense: 3 gols
Copa do Nordeste: 2 gols
Brasileirão: 8 gols
🔴⚫Gols de Pedro em 2025:
Brasileirão: 12 gols
Copa do Brasil: 1 gol
Libertadores: 2 gols
🔴⚫⚪Gols de André Silva em 2025:
Campeonato Paulista: 5 gols
Brasileirão: 5 gols
Libertadores: 4 gols
🐳Gols de Guilherme em 2025:
Campeonato Paulista: 10 gols
Brasileirão: 4 gols
🔴⚫⚪Gols de Luciano em 2025:
Campeonato Paulista: 3 gols
Copa do Brasil: 3 gols
Libertadores: 1 gol
Brasileirão: 7 gols
🦁Gols de Derik Lacerda em 2025:
Campeonato Mato-Grossense: 6 gols
Brasileirão Série B: 2 gols
Brasileirão: 6 gols
Fonte: O Goal
Tudo sobre
