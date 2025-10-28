menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Nacional

Vegetti se isola na artilharia do Brasil em 2025; confira ranking atualizado

Atacante argentino marcou dois no último domingo

b09c720d-cab1-4dd2-8a5e-3182af763649_IMG_1637-aspect-ratio-1024-1024
Fernanda Gondim
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 28/10/2025
08:57
Vegetti Vasco
imagem cameraPablo Vegtti em ação pelo Vasco na Sul-Americana, em São Januário (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Com os dois gols marcados diante do Red Bull Bragantino, na vitória do Vasco por 3 a 0, o argentino Pablo Vegetti despontou na artilharia do futebol brasileiro em 2025. Confira o ranking atualizado;

continua após a publicidade

Relacionadas

📲 Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

⚽Artilharia do futebol brasileiro na temporada

    1.
  1. Pablo Vegetti - Vasco: 26 gols
    2. 2.
  2. Flaco López - Palmeiras: 23 gols
    3. 3.
  3. Kaio Jorge - Cruzeiro: 20 gols
    4. 4.
  4. Germán Cano - Fluminense: 20 gols
    5. 5.
  5. Arrascaeta - Flamengo: 20 gols
    6. 6.
  6. Allan Patrick - Internacional: 19 gols
    7. 7.
  7. Pedro Rocha - Remo: 18 gols
    8. 8.
  8. Vitor Roque - Palmeiras: 17 gols
    9. 9.
  9. Tiago Marques - CSA: 17 gols
    10. 10.
  10. Anselmo Ramon - CRB/Goiás: 17 gols
    11. 11.
  11. Hulk - Atlético Mineiro: 16 gols
    12. 12.
  12. Rayan - Vasco: 16 gols
    13. 13.
  13. Willian José - Bahia: 16 gols
    14. 14.
  14. Neto - Confiança: 16 gols
    15. 15.
  15. Giovane Gomes - São José: 16 gols
    16. 16.
  16. Iago Teles - Londrina: 16 gols
    17. 17.
  17. Pedro - Flamengo: 15 gols
    18. 18.
  18. Yuri Alberto - Corinthians: 15 gols
    19. 19.
  19. Braithwaite - Grêmio - 15 gols
    20. 20.
  20. Pedro Raúl - Ceará/Corinthians: 15 gols
    21. 21.
  21. Nicolas - Paysandu/Remo: 15 gols
    22. 22.
  22. André Silva - São Paulo: 14 gols
    23. 23.
  23. Guilherme - Santos: 14 gols
    24. 24.
  24. Derik Lacerda - Sport/Cuiabá: 14 gols
    25. 25.
  25. Boschilia - Opérário: 14 gols
Flaco López e Vitor Roque, atacantes do Palmeiras (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)
Dupla Flaco-Roque aparece na lista de artilharia do Brasil (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)

Artilharia entre atacantes da Série A do Brasileirão

🏴‍☠️Gols de Vegetti em 2025:
Campeonato Carioca: 6 gols
Copa do Brasil: 1 gol
Brasileirão: 14 gols
Copa Sul-Americana: 5 gols

🟢Gols de Flaco López em 2025:
Campeonato Paulista: 4 gols
Brasileirão: 10 gols
Libertadores: 7 gols
Copa do Brasil: 1 gol
Mundial de Clubes: 1 gol

🔵Gols de Kaio Jorge em 2025:
Copa do Brasil: 5 gols
Brasileirão: 15 gols

🟢🔴Gols do Cano em 2025:
Campeonato Carioca: 6 gols
Copa do Brasil: 4 gols
Copa Sul-Americana: 3 gols
Brasileirão: 6 gols
Mundial de Clubes: 1 gol

continua após a publicidade

🔴⚫Gols de Arrascaeta em 2025:
Campeonato Carioca: 2gols
Brasileirão: 15 gols
Libertadores: 2 gols
Mundial de Clubes: 1 gol

🔴⚪Gols de Allan Patrick em 2025:
Campeonato Gaúcho: 3 gols
Brasileirão: 8 gols
Libertadores: 5 gols
Copa do Brasil: 2 gols

🟢Gols de Vitor Roque em 2025:
Brasileirão: 13 gols
Libertadores: 4 gols

Gols de Rayan em 2025:
Copa Sul-Americana: 1 gol
Brasileirão: 11 gols
Copa do Brasil: 4 gols

🐔Gols de Hulk em 2025:
Campeonato Mineiro: 7 gols
Copa do Brasil: 2 gols
Copa Sul-Americana: 3 gols
Brasileirão: 4 gols

🦸Gols de Willian José em 2025:
Campeonato Baiano: 2 gols
Brasileirão: 7 gols
Copa do Brasil: 3 gols
Libertadores: 2 gols
Copa do Nordeste: 2 gols

🔵Gols de Braitwhite em 2025:
Campeonato Gaúcho: 6 gols
Copa do Brasil: 2 gols
Copa Sul-Americana: 1 gol
Brasileirão: 6 gols

Gols de Yuri Alberto em 2025:
Campeonato Paulista: 5 gols
Libertadores: 2 gols
Copa do Brasil: 1 gol
Brasileirão: 7 gols

👴Gols de Pedro Raul em 2025:
Copa do Brasil: 1 gol
Campeonato Paulista: 1 gol
Campeonato Cearense: 3 gols
Copa do Nordeste: 2 gols
Brasileirão: 8 gols

continua após a publicidade

🔴⚫Gols de Pedro em 2025:
Brasileirão: 12 gols
Copa do Brasil: 1 gol
Libertadores: 2 gols

🔴⚫⚪Gols de André Silva em 2025:
Campeonato Paulista: 5 gols
Brasileirão: 5 gols
Libertadores: 4 gols

🐳Gols de Guilherme em 2025:
Campeonato Paulista: 10 gols
Brasileirão: 4 gols

🔴⚫⚪Gols de Luciano em 2025:
Campeonato Paulista: 3 gols
Copa do Brasil: 3 gols
Libertadores: 1 gol
Brasileirão: 7 gols

🦁Gols de Derik Lacerda em 2025:
Campeonato Mato-Grossense: 6 gols
Brasileirão Série B: 2 gols
Brasileirão: 6 gols

Fonte: O Goal

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias