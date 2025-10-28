Com os dois gols marcados diante do Red Bull Bragantino, na vitória do Vasco por 3 a 0, o argentino Pablo Vegetti despontou na artilharia do futebol brasileiro em 2025. Confira o ranking atualizado;

continua após a publicidade

📲 Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

⚽Artilharia do futebol brasileiro na temporada

1 . Pablo Vegetti - Vasco: 26 gols 2 . Flaco López - Palmeiras: 23 gols 3 . Kaio Jorge - Cruzeiro: 20 gols 4 . Germán Cano - Fluminense: 20 gols 5 . Arrascaeta - Flamengo: 20 gols 6 . Allan Patrick - Internacional: 19 gols 7 . Pedro Rocha - Remo: 18 gols 8 . Vitor Roque - Palmeiras: 17 gols 9 . Tiago Marques - CSA: 17 gols 10 . Anselmo Ramon - CRB/Goiás: 17 gols 11 . Hulk - Atlético Mineiro: 16 gols 12 . Rayan - Vasco: 16 gols 13 . Willian José - Bahia: 16 gols 14 . Neto - Confiança: 16 gols 15 . Giovane Gomes - São José: 16 gols 16 . Iago Teles - Londrina: 16 gols 17 . Pedro - Flamengo: 15 gols 18 . Yuri Alberto - Corinthians: 15 gols 19 . Braithwaite - Grêmio - 15 gols 20 . Pedro Raúl - Ceará/Corinthians: 15 gols 21 . Nicolas - Paysandu/Remo: 15 gols 22 . André Silva - São Paulo: 14 gols 23 . Guilherme - Santos: 14 gols 24 . Derik Lacerda - Sport/Cuiabá: 14 gols 25 . Boschilia - Opérário: 14 gols

Dupla Flaco-Roque aparece na lista de artilharia do Brasil (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)

Artilharia entre atacantes da Série A do Brasileirão

🏴‍☠️Gols de Vegetti em 2025:

Campeonato Carioca: 6 gols

Copa do Brasil: 1 gol

Brasileirão: 14 gols

Copa Sul-Americana: 5 gols

🟢Gols de Flaco López em 2025:

Campeonato Paulista: 4 gols

Brasileirão: 10 gols

Libertadores: 7 gols

Copa do Brasil: 1 gol

Mundial de Clubes: 1 gol

🔵Gols de Kaio Jorge em 2025:

Copa do Brasil: 5 gols

Brasileirão: 15 gols

🟢🔴Gols do Cano em 2025:

Campeonato Carioca: 6 gols

Copa do Brasil: 4 gols

Copa Sul-Americana: 3 gols

Brasileirão: 6 gols

Mundial de Clubes: 1 gol

continua após a publicidade

🔴⚫Gols de Arrascaeta em 2025:

Campeonato Carioca: 2gols

Brasileirão: 15 gols

Libertadores: 2 gols

Mundial de Clubes: 1 gol

🔴⚪Gols de Allan Patrick em 2025:

Campeonato Gaúcho: 3 gols

Brasileirão: 8 gols

Libertadores: 5 gols

Copa do Brasil: 2 gols

🟢Gols de Vitor Roque em 2025:

Brasileirão: 13 gols

Libertadores: 4 gols

⚫Gols de Rayan em 2025:

Copa Sul-Americana: 1 gol

Brasileirão: 11 gols

Copa do Brasil: 4 gols

🐔Gols de Hulk em 2025:

Campeonato Mineiro: 7 gols

Copa do Brasil: 2 gols

Copa Sul-Americana: 3 gols

Brasileirão: 4 gols

🦸Gols de Willian José em 2025:

Campeonato Baiano: 2 gols

Brasileirão: 7 gols

Copa do Brasil: 3 gols

Libertadores: 2 gols

Copa do Nordeste: 2 gols

🔵Gols de Braitwhite em 2025:

Campeonato Gaúcho: 6 gols

Copa do Brasil: 2 gols

Copa Sul-Americana: 1 gol

Brasileirão: 6 gols

⚓Gols de Yuri Alberto em 2025:

Campeonato Paulista: 5 gols

Libertadores: 2 gols

Copa do Brasil: 1 gol

Brasileirão: 7 gols

👴Gols de Pedro Raul em 2025:

Copa do Brasil: 1 gol

Campeonato Paulista: 1 gol

Campeonato Cearense: 3 gols

Copa do Nordeste: 2 gols

Brasileirão: 8 gols

continua após a publicidade

🔴⚫Gols de Pedro em 2025:

Brasileirão: 12 gols

Copa do Brasil: 1 gol

Libertadores: 2 gols

🔴⚫⚪Gols de André Silva em 2025:

Campeonato Paulista: 5 gols

Brasileirão: 5 gols

Libertadores: 4 gols

🐳Gols de Guilherme em 2025:

Campeonato Paulista: 10 gols

Brasileirão: 4 gols

🔴⚫⚪Gols de Luciano em 2025:

Campeonato Paulista: 3 gols

Copa do Brasil: 3 gols

Libertadores: 1 gol

Brasileirão: 7 gols

🦁Gols de Derik Lacerda em 2025:

Campeonato Mato-Grossense: 6 gols

Brasileirão Série B: 2 gols

Brasileirão: 6 gols

Fonte: O Goal