Diniz abre jogo sobre fase de Vegetti no Vasco e o compara com Cano

Apesar de Pablo Vegetti ter perdido espaço entre os titulares do Vasco, o atacante ainda tem bastante moral com o técnico Fernando Diniz. Em entrevista à "Romário TV", o técnico elogiou o faro artilheiro do argentino e fez uma comparação com Germán Cano, com quem construiu grande parceria no Fluminense. Para o comandante cruz-maltino, o "Pirata" pode desempenhar ótimo papel, mesmo que não tenha características usualmente associadas ao seu estilo de jogo.

- Logo que cheguei, o Vegetti foi muito bem, fez muitos gols. Todo time precisa de um cara que faz gols, não é algo que você ensina. Tem gente que sabe fazer gol. Ele é o artilheiro. Só precisa se reencontrar, estamos tentando ajudar o máximo possível. No resto contribui muito: na parte tática, na bola aérea, é uma das principais lideranças do time e uma pessoa que gosto muito. Cano também não é um cara que você diria que tem as características adequadas para jogar com o Diniz e foi o Rei da América, a gente tinha uma grande parceria. Atacante que vai fazendo gol ganha confiança e o resto sai naturalmente. É só o Vegetti se reencontrar com o gol que a confiança vai voltar - explicou o técnico do Vasco.

Vegetti sorri durante jogo do Vasco contra o Bahia (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Vegetti deve ser titular no próximo jogo do Vasco

Com edema na coxa, Rayan não foi relacionado pelo Vasco para o jogo contra o Bragantino, neste domingo (26), às 18h30 (de Brasília), no Estádio Cícero de Souza Marques. Com isso, Pablo Vegetti deve retornar à equipe titular na partida da 30ª rodada do Brasileirão.

A maior dúvida de Fernando Diniz para a escalação é entre Hugo Moura, que cumpriu suspensão no clássico, e Tchê Tchê como dupla de Barros no meio-campo. A provável equipe inicial vascaína tem: Léo Jardim; Paulo Henrique, Cuesta, Robert Renan e Lucas Piton; Barros, Hugo Moura (Tchê Tchê), Philippe Coutinho; Andrés Gómez, Nuno Moreira e Vegetti.