Diniz se declara ao Vasco e é sincero sobre possível título da Copa do Brasil

Fernando Diniz está feliz da vida no Vasco. Em entrevista ao programa "De Cara com o Cara", da "Romário TV", o treinador se declarou ao clube, explicou os motivos para o retorno ao Cruz-Maltino e analisou as chances de título na Copa do Brasil. O comandante vascaíno ressaltou a admiração pela atitude da torcida em São Januário desde os tempos de jogador.

- Eu tenho uma ligação com o Vasco difícil de explicar. Eu adoro a torcida, queria demais (voltar). Quando vinha jogar em São Januário (como atleta), achava incrível, me sentia motivado, tinha vontade de um dia presenciar (do lado vascaíno). Eu vim para cá em 2021, na Série B, as pessoas ao meu lado não queriam, mas era um chamado. Vim, fiquei dois meses e sabia que voltaria. Obviamente, a presença do Pedrinho foi fundamental. Fiz de tudo para voltar e ajudar nesse momento sofrido dos últimos anos - afirmou.

O técnico afirma estar muito contente com o dia a dia no Vasco, rasgando elogios não só aos jogadores, mas também aos demais funcionários cruz-maltinos.

- Uma coisa diferente do Vasco é que tem um staff muito harmônico, as pessoas gostam de trabalhar no Vasco. Não é uma instituição movida por vaidade, é uma parada solidária, que tem a ver com a história do clube - completou.

Vasco sonha com Copa do Brasil

Classificado para a semifinal da Copa do Brasil, Fernando Diniz acredita no título vascaíno. No entanto, vê os quatro times - Fluminense, Cruzeiro e Corinthians são os outros - com as mesmas chances de levantar a taça.

- Nós temos 25% de chance igual todo mundo. É só em dezembro, a gente teve uma boa janela de contratações. O time está cada vez mais maduro, coeso. Vasco tinha muitos bons jogadores, com a estima para baixo, mas estão se reconhecendo e vendo que podem fazer mais coisas e ganhar coisas mais importantes - analisou.

Vasco e Fluminense se enfrentam nos dias 10 e 12 de dezembro para definir o representante carioca na final da Copa do Brasil. Cruzeiro e Corinthians duelam nas mesmas datas.