22/09/2024

O Palmeiras derrotou o Vasco por 1 a 0, neste domingo (22), pela 27ª rodada do Brasileirão, no Mané Garrincha, em Brasília. O jogo quebrou o recorde de público na temporada no futebol brasileiro com 62.186 pagantes.

Para a partida, foram vendidos 64.848 ingressos, mas nem todos foram utilizados. Assim, a renda bruta foi de R$ 7.496.563, a segunda maior da temporada. A primeira foi a final da Supercopa do Brasil, vencida pelo São Paulo contra o próprio Palmeiras, no Mineirão, com R$ 7,7 milhões.

O público da partida entre Vasco e Palmeiras superou os 60.839 pagantes da vitória do Flamengo por 1 a 0 contra o Bahia, pelas quartas de final da Copa do Brasil. O Rubro-Negro tem oito dos 10 maiores públicos da temporada, com sete jogos no Maracanã e um no Mané Garrincha. São Paulo x Nacional, pela Libertadores, também aparece no ranking.

Os 10 maiores públicos da temporada

Vasco 0 x 1 Palmeiras (Brasileiro) no Mané Garrincha: 62.186 pagantes e R$ 7.496.563 de renda

Flamengo 1 x 0 Bahia (Copa do Brasil) Maracanã: 60.839 pagantes R$ 5.713.895 de renda

Flamengo 2 x 0 Bolívar (Libertadores) Maracanã: 60.536 pagantes R$ 3.057.608 de renda

Flamengo 1 x 0 Nova Iguaçu (Carioca) Maracanã: 60.490 pagantes R$ 3.723.555 de renda

Flamengo 3 x 0 Millonarios (Libertadores) Maracanã: 60.335 pagantes R$ 2.020.302 de renda

Flamengo 3 x 0 Madureira (Carioca) Maracanã: 60.292 pagantes R$ 2.321.970 de renda

Flamengo 2 x 1 Criciúma (Brasileiro) Mané Garrincha: 60.127 pagantes R$ 6.601.898 de renda

São Paulo 2 x 0 Nacional-URU (Libertadores) Morumbis: 60.032 pagantes R$ 5.790.758 de renda

Flamengo 2 x 0 Palmeiras (Copa do Brasil) Maracanã: 59.502 pagantes R$ 3.832.883 de renda

Flamengo 1 x 1 Vasco (Brasileiro) Maracanã: 59.463 pagantes R$ 3.901.630 de renda

Fonte: Espião Estatístico (ge)

